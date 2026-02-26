周大福創建中期多賺15% 股息按可比基礎增3% CEO：不同周期維持漸進股息政策

周大福創建（659）公布截至去年底半年業績，純利13.34億元，按年增15.3%。中期息每股0.28元，由於該公司上個財年宣派「10送1」紅股後擴大股份基數，按可比較基礎計算，中期息按年增加約3%，總派息金額亦上升約6%至12.7億元。

該集團表示，致力實現可持續及漸進的股息政策，目標是每年穩步提高或至少維持普通股息總額的港元總值，惟仍取決於財務表現及其未來的資金需求。聯席行政總裁何智恒指出，透過持續優化業務組合及提升營運效率，將進一步強化現金流韌性，確保業績穩健，從而在不同市場周期中維持可持續及漸進的股息政策。

鄭志明：收購項目鞏固市場地位

周大福創建聯席行政總裁鄭志明表示，集團在金融服務及物流兩大業務板塊上穩步發展，近期完成的收購項目不僅帶動策略性擴張，更進一步鞏固市場地位，成為集團發展進程中的重要里程碑。

周大福人壽新業務價值升39%

周大福創建總收入按年增加6%至128.27億元，應佔經營溢利增2.6%至22.84億元，其中金融服務板塊應佔經營溢利按年增長19%至7.29億元，主要由周大福人壽保表現所帶動。周大福人壽保截至去年底扣除再保險後的合約服務邊際結餘為108億元，較6月底增長18%；期內年化保費總額按年上升48%至22.88億元。該集團續指，新業務價值上升39%至7.3億元；而新業務價值利潤率由去年6月底的27%升至32%，反映保費增長強勁，成本效益提升。

物流經營溢利跌14%

物流板塊應佔經營溢利跌14%至3.3億元，儘管中鐵聯集錄得穩健增長，但被亞洲貨櫃物流中心及內地物流物業的溢利下降所抵銷。

道路板塊經營溢利升1%

道路板塊應佔經營溢利錄得按年微升1%至7.71億元，主要由於融資成本下降，但部分被不均衡的交通流量復甦所抵銷，而可比較日均交通流量及路費收入，均按年減少1%，主要由於京珠高速公路（廣珠段）及廣肇高速公路在擴建工程期間部分路段封閉所致。截至去年底道路組合的整體平均剩餘特許經營年期約為11.4年。

一年內到期債務下降28%

周大福創建指出，集團財務狀況保持穩健，於去年底集團可動用流動資金總額約310億元，其中包括現金及銀行結存約209億元及備用已承諾銀行信貸額約101億元，一年內到期的債務較6月底下降28%至約68億元，債務淨額減少6%至138億元，淨負債比率下降至34%。