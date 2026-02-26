百度第四季經調整利潤跌42%仍勝預期 AI新業務佔一般收入43% 首設股息政策

百度（9888）去年第四季經調整利潤39.07億元（人民幣，下同），按年大跌41.8%，但好過預期。期內收入327.4億元，按年跌4%，按季則增長5%，主要由百度核心AI新業務增長推動。

新50億美元回購 超越短期股價波動

百度公布，已批准一項新的50億美元股份回購計劃，有效期至2028年底，將以嚴謹及透明的方式定期執行，並超越短期股價波動的策略重點作為指導。

2026年度將派息

百度同時首次制定股息政策，預計於2026年宣布首次發放股息，股息分派主要來自經營利潤及可能由出售非核心資產的所得款項，以及其他投資回報作出補充。百度指，該集團擁有龐大的現金儲備及穩健的財務管理能力，旨在透過積極主動的舉措，為股東創造及持續提升長期價值。

全年經調整利潤跌31%

全年計，百度總收入為1291億元，按年減少3%，主要受傳統業務收入下跌拖累，但部分跌幅被百度核心AI新業務增長所抵銷。全年經調整利潤為229億元，按年下降30.8%。

李彥宏：AI成新核心 蘿蔔快跑拓海外市場

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，2025年是AI成為百度新核心的關鍵一年，集團差異化的全棧AI能力正獲越來越多企業認可。他指出，百度AI應用組合持續擴大，自動駕駛平台蘿蔔快跑以業界領先規模運營，並加快拓展海外市場，AI原生營銷服務亦保持增長。

AI新業務收入113億元 崑崙芯分拆推進中

百度首席財務官何海建指出，第四季百度核心AI新業務收入佔百度一般性業務收入的43%，達113億元；傳統業務及其他收入分別為123億元及25億元。他指，該集團經營現金流於2025年下半年轉正，合計產生39億元，較上半年的負值顯著改善；並提及崑崙芯分拆獨立上市正推進中，相信將為股東釋放價值。