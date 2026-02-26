新地中期基礎溢利升17% 股息增3% 郭炳聯：樓市逐步復甦 香港已踏入高質量發展新階段

新鴻基地產（016）去年底止中期基礎溢利122.13億元，按年上升16.7%；中期息每股派0.98元，增加3.2%。新地主席兼董事總經理郭炳聯在業績報告中表示，受惠於按揭利率下調、住宅租金上升和樓價溫和回升等因素，置業需求穩健，住宅市場將繼續逐步復甦。

郭炳聯指，香港已踏入高質量發展的新階段，發展前景樂觀，經濟可望保持穩定增長，然而各行業的增長動力可能有所不同。他指，對香港和內地的長遠發展前景充滿信心。

今年推天璽•海等6樓盤

他表示，未來將繼續不時審視其物業組合，務求提高回報和加快資產周轉。新地指出，繼續在準備就緒後推售項目，除了近期SIERRA SEA第2A期和第2B期銷售，計劃在未來10個月推售更多住宅項目，包括啟德天璽•海第2期、毗鄰港鐵荃灣西站和位於元朗沙埔南的項目、毗鄰港鐵古洞站的大型項目第1期、沙田港鐵第一城站附近的項目，以及元朗東成里項目第1期。

租務市況改善 黃金地段成租戶首選

郭炳聯稱，香港物業租務市況有所改善，在當前升級搬遷的趨勢下，黃金地段的優質物業仍會是租戶的首選，而隨著新地多個優質項目相繼落成，將能滿足相關的市場需求。他又指，新項目預計可拓闊經常性收入基礎，並逐步帶來新增租金收入。

成立專責小組研究北都潛力

他又表示，支持北部都會區的發展，並新地在區內共有8個發展中項目，總樓面面積合共超過450萬平方呎，計劃提供約一萬個單位，以滿足市場對優質住宅的需求。此外他稱，該集團已成立專責小組，由高級管理層及專業顧問領導，持續研究該新發展區的潛力。

新地總收入增34% 物業銷售收入大升94%

期內新地收入527.05億元，按年增加32%，連同合併企業總收入602.63億元，增長33.7%，主要由賣樓入帳增加所推動。物業發展的合併收入為323.55億元，大增94.3%，合約銷售總額約189億元。

樓價及租金上升

新地指，去年用家和長線投資者的需求轉強，香港一手住宅市場成交量增加，價格亦溫和回升，並在按揭利率下調及股市暢旺帶動下，市場氣氛顯著改善，同時隨著外來人才及學生持續流入，住宅租金繼續上升，進一步帶動住宅銷售市場。

物業投資出租率維持高水平

至於物業投資收入122.85億元，按年持平，其中本港總租金收入為88億元。新地指，將繼續採取積極主動的策略，務求將出租率維持在高水平，以帶來可觀和相對穩定的租金收入，措施包括運用數碼技術提升資產質素，以提高物業的營運效率和可持續建築表現。

中環、西九寫字樓租金壓力紓緩

新地指，香港甲級寫字樓租賃市道已呈現改善跡象，中環和西九龍等核心商業區，租金壓力亦有所紓緩，在專才與資金流入，加上暫停出售商業用地，均有助增強市場動力。新地有份的IFC出租率升至98%，旗下ICC出租率則維持在91%。

負債比率降至13.5% 適時補充土儲

截至期末，新地負債比率13.5%，較半年前減少1.6個百分點，該集團指，一直秉持審慎的理財原則，財務結構保持穩健，並維持高流動性和有序的債務償還時間表，在恪守審慎理財原則的前提下，繼續在合適時機、透過不同途徑補充香港的土地儲備。