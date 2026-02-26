銀娛新春酒店入住率100% 對首季保持樂觀 未來力攻「超高端中場」

銀娛（027）主席呂耀東表示，今個春節黃金周業務表現符合傳統規律，頭幾日較平靜，由初三、初四開始明顯回暖，其後表現持續向好。集團旗下酒店入住率維持100%滿載，餐飲、高端零售及各博彩板塊均錄得按年增長，中場及貴賓廳表現理想。他預計假期過後市場會短暫轉淡，但隨著3月活動陸續展開，對首季整體前景保持樂觀。

全力吸納高端客群

談及業務結構，呂耀東指出，隨著衛星場時期結束，未來發展重心將放在中場，特別是超高端中場（super premium mass） 將成為集團核心發展板塊。該板塊由自營團隊開發，不涉及貴賓廳中介模式，現貢獻整體中場收益35%至50%，增長潛力雄厚。他強調，旅客來澳需求日趨多元，集團透過提升硬件、高端酒店及專屬服務，全力吸納高端客群，有關布局亦會貫穿第四期項目發展。



呂耀東表示，集團一向重視成本控制，經營開支（OPEX）增長溫和。即使新增會議中心、酒店及演藝館等非博彩設施，整體開支僅由330萬元微升至360萬元，增幅遠低於業務擴張速度，管理效率成效顯著。

積極留意日本及中東機會

海外布局方面，他稱，集團資金充裕，可確保澳門第四期項目於2027年順利完工。泰國綜合度假村項目受當地政局影響，需延後數年再討論；集團正積極留意日本及中東機會，日本作為全球第三大經濟體潛力龐大，惟現階段需先評估區位、政策及合作條件，再決定是否參與IR項目。



國際客源方面，呂耀東表示，為配合澳門政府政策，銀娛全數1,987張賭桌已安裝智能桌技術，透過晶片識別追蹤國際玩家，相關收入可享5%博彩稅減免。集團配合政府全球推廣，在銀河及星際項目合計下，去年國際市場貢獻了約12萬個客房入住晚數，未來會持續拓展海外客群。