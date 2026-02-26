政治局會議或政策利好AI  施羅德對中港股市感樂觀

今年以來，環球股市波動大。施羅德投資中國內地及香港多元化資產產品業務主管陳江穎表示，對中港股市仍持樂觀態度，主要原因包括自中國AI公司DeepSeek出現後，市場開始留意中國的AI的發展，及中國AI產業鏈需求持續，其次是國內政策有望加碼提振經濟，政治局會議可能推出利好政策；中國據傳有好大50萬億元人民幣定存即將到期，若該些資金流入股市將帶來積極作用。最後是中美兩國元首即將會面，預期貿易談判趨向積極。

她還指出，港股除了受上述因素利好外，日前出台的財政預算案雖未有太大驚喜，但繼續有支持金融的穩定政策，及香港經濟環境見改善，包括旅客人數穩定，房地產在減息環境下觸底反彈；IPO數量增加，投資吸引力加強。

看好韓股仍有向上空間

陳江穎又說，由於韓國市場現受惠AI發展的科技行業，及當地政策支持家族企業改革，且家族企業改革後盈利和股價明顯有改善，加上相較於美國股市，韓國股市的估值未算高，仍有向上空間，因此同樣看好韓國股市。

對於黃金市場，陳江穎指出，由於黃金主要起到對衝風險的作用，比如去年年中開始配置黃金時價格約2300美元，於其後獲利離場後，後來隨著美國總統特朗普當選後地緣風險上升，美金和美債不確定性增加，又在11月加倉，惟黃金在公司整體投資組合中佔比通常不超過5%，畢竟屬於另類資產，需要控制風險敞口。

彭文逸指，本港私募市場目前需求旺盛，特別是企業從銀行融資困難時轉向私募渠道。

私募市場未見結構性風險

至於私募市場方面，施羅德投資香港機構業務主管彭文逸表示，本港私募市場目前需求旺盛，特別是企業從銀行融資困難時轉向私募渠道。雖然近期有個別風險事件令投資者增加對私募市場泡沫憂慮，但相信整體行業健康，未見結構性風險。他提醒，現時機構投資者鍾愛私募市場，資金充足，整體回報正下降，及需要注意的是這類資產流動性較差，通常鎖定期長達10至12年，資金週轉效率投資該市場是重要考量因素。

