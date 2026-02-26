Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希慎去年經常性基本溢利跌2% 本港商鋪租金顯著上升 利蘊蓮：利園區步入重大收成期

希慎興業（014）去年全年基本溢利25.1億元，按年增長28.3%，撇除出售竹林苑住宅單位收益的經常性基本溢利則錄得19.18億元，下跌1.9%，反映利園區重大優化工程財務支出及借貸上升的影響。第二次中期息維持派每股0.81元。

香港商舖營業額增3%

期內希慎營業額34.64億元，按年增加1.6%，商舖營業額17.27億元，增長2.6%。截至期末，香港商舖出租率錄得95%，增加3個百分點，希慎指，去年續約、租金檢討及新出租物業的租金水平，維持顯著上升趨勢，而人流及租戶銷售方面均錄得強勁增長，表現優於整體香港市場。

寫字樓仍面對挑戰

去年寫字樓組合收入15.08億元，微升0.1%，但單計香港寫字樓收入錄得14.07億元，跌2.3%。希慎指，香港寫字樓市場持續面對挑戰，續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下，該集團已提供靈活租賃方案、裝修支援及提早續約等。

利蘊蓮：優先去槓桿 資本循環計劃完成26%

希慎主席利蘊蓮在業績報告表示，正堅守嚴謹策略，專注於高效執行、嚴格的時間與成本控制，以及審慎的風險管理，並稱利園區優化計劃已步入重大「收成期」，多個奢華品牌經全新裝修和擴建後已重新開業，進一步鞏固利園區表現。

她指出，將優先去槓桿並把資本重新配置至策略性重點領，早前已啟動一項為期五年的資本循環計劃，釋放成熟住宅資產的價值，將資本重新部署至策略重點領域，並透過去槓桿化優化集團資本結構。她指，受惠於豪華住宅市場氣氛持續改善，年內已完成80億元資本循環目標的26%，即收取21億元，並已就額外16億元的出售所得款項訂立合約，並預期於2026年完成交。

利園八期料帶動人流增長逾兩成

希慎表示，利園八期已於去年第四季封頂，預計於2026年第三季竣工，項目落成後，利園區的可出租總面積將擴大近30%，而隨着新區域法院落成，該區每日將新增數以萬計的上班人流，預期帶動利園區商舖人流增長逾20%。

