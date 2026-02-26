Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銀娛全年經調整EBITDA升19% 末期息增六成 聚焦高端中場業務

股市
更新時間：13:09 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:09 2026-02-26 HKT

銀河娛樂（027）公布2025年全年業績，淨收益按年升13%至492億元；經調整EBITDA升19%至145億元。2025年年度博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約14.82億元，淨贏率正常化後，2025年年度經調整EBITDA爲130億元，按年上升5%；集團股東應占溢利爲107億元，按年上升22%。末期息擬派發0.8元每股，按年增60%。

銀娛第四季經調整EBITDA增33% 淨收益升22%

第四季度，集團淨收益爲138億元，按年上升22%，按季上升14%；第四季度集團經調整EBITDA爲43億元，按年上升33%，按季上升29%；第四季度集團博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約7.31億元。淨贏率正常化後，第四季度經調整EBITDA爲36億元，按年上升9%，按季上升7%。

呂耀東：中央惠澳政策帶動 全年訪澳旅客創新高

銀娛主席呂耀東表示，中央放寬內地赴澳旅遊政策，包括珠海居民「一周一行」及橫琴居民「一多行」，帶動整體訪澳旅客按年升15%至4010萬人次，創歷史新高；內地客增18%至2900萬人次，國際客亦升14%至280萬人次。集團持續與澳門旅遊局合作，並透過首爾、東京、曼谷及新加坡辦事處推廣澳門。另外，集團聚焦高端及超高端中場業務，嘉佩樂酒店2025年5月試業，2026年2月正式開幕，以奢華套房鞏固高端市場優勢。

他又提到，集團2025年舉辦約350場娛樂、體育及大型活動，包括張學友和陳奕迅舉行的演唱會、國際乒聯賽事及全運會賽事等，帶動客流並提升非博彩收益。2026年將繼續引入大型演唱會，加強與UFC合作，並與大麥娛樂及澳門通續約三年優化票務。
 
至於華都娛樂場，他表示已於2025年10月停運，員工獲妥善安排。集團響應政府政策，加大非博彩業務投入，2026年將推進第四期項目，豐富旅遊產品，對澳門及集團前景保持樂觀。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前