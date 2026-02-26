銀娛全年經調整EBITDA升19% 末期息增六成 聚焦高端中場業務

銀河娛樂（027）公布2025年全年業績，淨收益按年升13%至492億元；經調整EBITDA升19%至145億元。2025年年度博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約14.82億元，淨贏率正常化後，2025年年度經調整EBITDA爲130億元，按年上升5%；集團股東應占溢利爲107億元，按年上升22%。末期息擬派發0.8元每股，按年增60%。

銀娛第四季經調整EBITDA增33% 淨收益升22%

第四季度，集團淨收益爲138億元，按年上升22%，按季上升14%；第四季度集團經調整EBITDA爲43億元，按年上升33%，按季上升29%；第四季度集團博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約7.31億元。淨贏率正常化後，第四季度經調整EBITDA爲36億元，按年上升9%，按季上升7%。

呂耀東：中央惠澳政策帶動 全年訪澳旅客創新高

銀娛主席呂耀東表示，中央放寬內地赴澳旅遊政策，包括珠海居民「一周一行」及橫琴居民「一多行」，帶動整體訪澳旅客按年升15%至4010萬人次，創歷史新高；內地客增18%至2900萬人次，國際客亦升14%至280萬人次。集團持續與澳門旅遊局合作，並透過首爾、東京、曼谷及新加坡辦事處推廣澳門。另外，集團聚焦高端及超高端中場業務，嘉佩樂酒店2025年5月試業，2026年2月正式開幕，以奢華套房鞏固高端市場優勢。

他又提到，集團2025年舉辦約350場娛樂、體育及大型活動，包括張學友和陳奕迅舉行的演唱會、國際乒聯賽事及全運會賽事等，帶動客流並提升非博彩收益。2026年將繼續引入大型演唱會，加強與UFC合作，並與大麥娛樂及澳門通續約三年優化票務。



至於華都娛樂場，他表示已於2025年10月停運，員工獲妥善安排。集團響應政府政策，加大非博彩業務投入，2026年將推進第四期項目，豐富旅遊產品，對澳門及集團前景保持樂觀。