中電去年少賺11% 末期息1.31元增4% 蔣東強料地緣政治影響燃料費 本港AI用電量樂觀

中電（002）公佈，去年總盈利104.68億元，按年下跌10.8%，第四期中期股息每股1.31元，按年增4%，全年總派息每股3.2元，按年升1.6%。中電表示，股息增加符合其股息政策，彰顯對集團表現充滿信心及為股東創優增值的承諾。

3月淨電價持續回落 適時反映油價影響

中電首席執行官蔣東強表示，因應國際燃料價格回落，本港平均淨電價今年1月起已按年下調2.6%，並將在3月持續回落。他指出，地緣政治局勢不穩，將影響油價，中電將密切關注發展，並適時在燃料調整費中反映。

業務持續增長增股息

對於盈利倒退但派息增加，蔣東強指出，一直奉行穩健及上升的股息政策，會考慮整體業務表現及前景，期望業務持續增長之下增加股息，但重申每年派息金額仍要由董事會審議。

港數據中心用電佔6% 陸續落成增需求

在AI發展需求帶動下，中電在香港的數據中心的售電量按年增加7.5%，佔全港用電量比重約6%。蔣東強指，對未來數據中心用電量樂觀，於目前2024至2028年的五年發展計劃中，預計有18個數據中心落成，當中過去兩年已落成6個，意味未來三年將仍有12個數據中心落成，相比對上一次五年計劃只有3個數據中心落成，相信AI推動的用電增長空間大，但強調數據中心相關盈利佔整體比例不大。

北都已建3變電站 可應付5個科學園需求

對於北部都會區布局，蔣東強指，中電於2024年已在北都設立3個變電站，可應付的電力需求相等於4至5個科學園面積規模，而中電預計將在北都建立共10個變電站，能滿足未來用電需求增長。他又稱，由於項目資產年期很長，對整體資本開支及電價的影響輕微。

內地再生能源項目審慎拓展

對於內地可再生能源項目，蔣東強指，去年中國推出「機制電價」新規，一度引致行內裝機增加令限電情況加劇，但有關情況近期已紓緩。他稱，中電去年有4個總裝機容量接近1000兆瓦的新能源項目已參與「機制電價」，電價水平仍高於內部最低回報的要求，令利潤預期相對穩定。他續稱，在內地拓展可再生能源組合較審慎，聚焦電力需求強勁及限電風險較低的地區。

澳洲零售市場競爭激烈

澳洲業務方面，蔣東強指，EnergyAustralia的零售市場競爭激烈，用戶在不同供應商之間轉換頻繁，中電已作出對策，包括確保成本降低，有力作出價格競爭，以及計劃更新用戶平台，透過體驗改善挽留客戶。蔣東強又稱，近年持續關注澳洲的儲能項目，並會引入合作夥伴，令資金運用更有效率。

香港能源業務盈利增7%

期內，香港能源業務盈利增7.1%，澳洲業務大跌85.6%；內地則跌13.7%。計入公平價值變動前營運盈利106.85億元，按年跌2.4%。中電指，香港受規管業務的財務表現有所改善，但被 EnergyAustralia 客戶業務在持續的零售市場競爭下的不利表現，以及來自中國內地陽江核電和可再生能源資產的貢獻減少所抵銷。另外，由於澳洲發電廠發電量下降，綜合收入減少3.2%至880.18億元。