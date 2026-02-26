Nvidia收入再創新高 大增7成 黃仁勳反駁AI威脅論：「我認為市場搞錯了」

人工智能晶片巨頭英偉達（Nvidia，NVDA）第四季業績亮麗兼勝市場預期，整體收入及數據中心收入再創新高，並再次發佈樂觀的季度收入展望。集團行政總裁黃仁勳稱，其客戶正爭相投資AI算力，「這些工廠正為AI產業革命及其未來成長提供動力」；他又直言，AI代理（Agentic AI）已達到拐點，算力將直接轉化為收入。不過，由於數據中心業務約一半銷售額均來自超大規模客戶，引發需求集中和循環交易擔憂。受消息影響，該股盤後股價一度升約4%，不過在分析師電話會議期間曾一度轉跌1.5%，最新於部份券商夜盤時段則輕微下跌約0.2%。

上季收入增長73%勝預期

英偉達在截至1月25日的第四財季，收入按年增長73%，至681億美元。每股盈利1.62美元。分析師此前預期的收入為659億美元，每股盈利1.53美元。調整後毛利率75.2%，也略高於市場預期。

負責AI加速器與網路產品的數據中心業務，季度收入達623億美元，高於市場預期的604億美元。不過，英偉達其他業務表現則未如理想，遊戲部門收入37.3億美元，低於預期的40.1億美元。汽車相關收入6.04億美元，亦低於預期的6.43億美元。

展望方面，第一財季收入預計約780億美元，高於分析師的平均預期的728億美元，數字撇除了來自中國的數據中心收入。經調整毛利預期為75%，經調整營運支出預期為75億美元，當中包括19億美元的股票型薪酬費用。

黃仁勳反駁AI投資泡沫擔憂

市場過去一段時間不時興起對AI投資泡沫的擔憂，黃仁勳在電話會議上反駁這些憂慮，指客戶已經開始從新購得的算力中獲利。他表示，這就是為甚麼客戶會持續其高水平投資，他說：「你需要運算能力，而這直接轉化為增長，進而轉化為收入。我有信心他們的現金流正在增加。」他指，AI代理已迎來發展拐點，實用性在全球企業中得到廣泛驗證，由此帶來的算力需求呈爆發式增長。

對於外界擔心AI對軟件公司構成威脅，黃仁勳在接受《CNBC》訪問時表示：「我認為市場搞錯了。」他預期將有更多的軟件公司利用代理型AI（Agentic AI）來開發軟件並提升效率。AI代理不會取代這些軟件工具，而是會使用它們。他舉例指，網路瀏覽器和微軟Excel就是AI代理會使用的工具。

在分析員電話會議上，英偉達財務總監克雷斯（Colette Kress）亦試圖化解分析師提出的其他疑慮，包括供應限制的陰影。她表示，公司已確保足夠的零部件以滿足日益增長的需求。

她表示，生產足夠的最先進晶片仍是一項挑戰，但強調目前的Blackwell系列，以及即將推出的下一代產品Rubin，仍將超越先前的銷售預測。英偉達曾表示，這些晶片到 2026年底將創造5,000億美元的收入。她說：「我們相信已經有庫存和供應承諾來應對未來需求，包括延伸至2027年的出貨。」

克雷斯表示，公司本周已向客戶交付首批Vera Rubin樣品，並預期所有模型開發商和雲端供應商最終都會部署該系統。她補充，公司現在預期今年的增長將超過去年提出的 Blackwell與Rubin合計5,000億美元收入機會的預測。英偉達預期，Vera Rubin將比前一代產品提供每瓦10倍的效能。

中國市場仍面臨不確定性

另一方面，英偉達在全球最大的晶片市場的中國，仍面臨不確定性。美國政府已批准少量H200處理器出口到中國客戶，但英偉達並不確定中國政府是否會批准。克雷斯表示，目前公司將繼續在財報預測中排除中國數據中心的收入。

此外，科技行業正面臨存儲晶片短缺的問題，並拖累了英偉達的遊戲業務，克雷斯表示，她不確定今年問題是否能緩解到足以讓業務成長。

