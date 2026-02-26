Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊投資 「AI六小虎」階躍星辰 傳擬來港上市

股市
更新時間：09:53 2026-02-26 HKT
發佈時間：09:53 2026-02-26 HKT

繼國產大模型概念股智譜（2513）和MINIMAX（100）年初掛牌後，再有「AI六小虎」來港上市，彭博報道，騰訊（700）有份投資的AI大模型階躍星辰（StepFun）考慮在港上市，集資5億美元（約39億港元）。階躍星辰今年1月公布，完成逾50億元人民幣的B+輪融資，參投機構包括上國投先導基金、國壽股權、徐滙資本等，以及現有股東騰訊跟投。

IFR報道，4間內地公司最快下月在港上市，合共集資最多7億美元（約54.6億港元）。當中的焦點為「杭州六小龍」之一、雲原生空間設計軟件提供商群核科技（Manycore Tech），計劃集資2億至3億美元，摩根大通和建銀國際為保薦人。該公司以中國雲原生空間設計平台「酷家樂」為核心產品，另針對亞洲及美國市場推出一款本地化空間設計解決方案Coohom，支持18種語言。群核科技去年月活躍用戶達約250萬個，亦有提供空間智能解決方案SpatialVerse。

已在深交所掛牌的美格智能則有望先拔頭籌，最快本周五就香港首次公開招股（IPO）而建簿，可能集資約1.5億美元。消費級3D打印機製造商創想三維有機會最快3月掛牌，籌資約2億美元；循環包裝服務提供商優樂賽已開始香港上市預路演，或集資約5000萬美元。

