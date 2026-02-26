恒指倒跌109點 滙豐破頂曾見148元 長建電能升5% 阿里跌2%｜港股開市

恒指今早高開254點後，升幅逐步收窄，最多更倒跌201點；中午收報26656點，跌109點或0.41%。成交額1,309.35億元。科指半日跌89點或1.7%，報5171點。

重磅科網股普遍向下，騰訊（700）跌0.76%；美團（3690）跌1.51%；阿里巴巴（9988）跌2%；京東（9618）跌1.96%；網易（9999）跌1.62%；百度（9888）績前跌2.63%。

長江基建（1038）牽頭財團向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）之全部權益。長建半日升5.53%；電能實業（006）升5.3%；長和升3.79%，包辦頭三隻表現最佳藍籌；長實（1113）則升2.23%。

中銀香港創新高升3%

滙豐（005）再破頂，曾升3.7%高見148元，中午收報145.7元，升2.1%。中銀香港（2388）亦創新高，半日升3.14%，報44.58元。渣打（2888）則升1.7%；友邦（1299）則升1.95%。

———

0930：AI憂慮放緩下，美股三大指數周三繼續反彈，其中道指收市升307點或0.63%，報49482點；標普500指數升56點或0.81%，報6946點；納指升288點或1.26%，報23152點。

英偉達收入創新高 盤後股價波動

市場聚焦英偉達（NVDA）盤後公佈業績，周三股價收報195.56元，升約1.4%；惟盤後股價波動，雖然一度升逾4%至203.49美元，但最終收報195.92元，僅升約0.2%。該股盤後公佈第四季收入錄681.27億美元創新高，按年升73%，好過市場預期；經調整每股盈利1.62美元，同樣勝預期；此外，數據中心業務收入按年增75%至623億美元，但約一半銷售額來自最大超大規模客戶，引發需求集中和循環交易擔憂。

友邦及滙豐開市升近3%

港股方面，恒指今早高開254點，報27019點，重上兩萬七關口。藍籌股中，以李寧（2331）升幅最勁，開市急升半成。此外，友邦（1299）及滙豐（005）亦分別升3%及2.9%。

科網股普遍向好，騰訊（700）升1.2%；京東（9618）升0.5%；小米（1810）升0.45%；惟阿里巴巴（9988）及美團（3690）開市無起跌。

長建牽頭出售英國配電商

個股消息中，長江基建（1038）牽頭財團今日（26日）公佈一項重大資產出售計劃，同意向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）之全部權益。長建股價今早升1.4%；電能實業（006）及長實（1113）分別升1.1%及2.2%；長和（001）亦升2.4%。

高盛予MINIMAX目標價1018元

此外，高盛首次覆蓋MINIMAX（100），給予中性評級及1,018港元目標價，指其核心優勢是70%海外收入、全模態產品線及美國SOTA模型十分之一成本的性能，收入預計從2025年0.75億美元增至2027年9.8億美元，牛市及熊市估值分別為660億及160億美元，取決於全球市場份額擴張。該股開市報779元，升3.4%。另一同業智譜（2513）則升3.6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股40.57億元，其中騰訊（700）、美團（3690）及阿里（9988）分別獲淨買入8.18億元、6.78億元及6.06億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及中遠海能（1138）分別遭淨賣出44.1億元、11.37億元及3.58億元。