Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指倒跌109點 滙豐破頂曾見148元 長建電能升5% 阿里跌2%｜港股開市

股市
更新時間：12:14 2026-02-26 HKT
發佈時間：09:29 2026-02-26 HKT

恒指今早高開254點後，升幅逐步收窄，最多更倒跌201點；中午收報26656點，跌109點或0.41%。成交額1,309.35億元。科指半日跌89點或1.7%，報5171點。

重磅科網股普遍向下，騰訊（700）跌0.76%；美團（3690）跌1.51%；阿里巴巴（9988）跌2%；京東（9618）跌1.96%；網易（9999）跌1.62%；百度（9888）績前跌2.63%。

長江基建（1038）牽頭財團向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）之全部權益。長建半日升5.53%；電能實業（006）升5.3%；長和升3.79%，包辦頭三隻表現最佳藍籌；長實（1113）則升2.23%。

中銀香港創新高升3%

滙豐（005）再破頂，曾升3.7%高見148元，中午收報145.7元，升2.1%。中銀香港（2388）亦創新高，半日升3.14%，報44.58元。渣打（2888）則升1.7%；友邦（1299）則升1.95%。

———

0930：AI憂慮放緩下，美股三大指數周三繼續反彈，其中道指收市升307點或0.63%，報49482點；標普500指數升56點或0.81%，報6946點；納指升288點或1.26%，報23152點。

英偉達收入創新高 盤後股價波動

市場聚焦英偉達（NVDA）盤後公佈業績，周三股價收報195.56元，升約1.4%；惟盤後股價波動，雖然一度升逾4%至203.49美元，但最終收報195.92元，僅升約0.2%。該股盤後公佈第四季收入錄681.27億美元創新高，按年升73%，好過市場預期；經調整每股盈利1.62美元，同樣勝預期；此外，數據中心業務收入按年增75%至623億美元，但約一半銷售額來自最大超大規模客戶，引發需求集中和循環交易擔憂。

友邦及滙豐開市升近3%

港股方面，恒指今早高開254點，報27019點，重上兩萬七關口。藍籌股中，以李寧（2331）升幅最勁，開市急升半成。此外，友邦（1299）及滙豐（005）亦分別升3%及2.9%。

科網股普遍向好，騰訊（700）升1.2%；京東（9618）升0.5%；小米（1810）升0.45%；惟阿里巴巴（9988）及美團（3690）開市無起跌。

長建牽頭出售英國配電商

個股消息中，長江基建（1038）牽頭財團今日（26日）公佈一項重大資產出售計劃，同意向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）之全部權益。長建股價今早升1.4%；電能實業（006）及長實（1113）分別升1.1%及2.2%；長和（001）亦升2.4%。

高盛予MINIMAX目標價1018元

此外，高盛首次覆蓋MINIMAX（100），給予中性評級及1,018港元目標價，指其核心優勢是70%海外收入、全模態產品線及美國SOTA模型十分之一成本的性能，收入預計從2025年0.75億美元增至2027年9.8億美元，牛市及熊市估值分別為660億及160億美元，取決於全球市場份額擴張。該股開市報779元，升3.4%。另一同業智譜（2513）則升3.6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股40.57億元，其中騰訊（700）、美團（3690）及阿里（9988）分別獲淨買入8.18億元、6.78億元及6.06億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及中遠海能（1138）分別遭淨賣出44.1億元、11.37億元及3.58億元。 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
17小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
21小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
19小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
15小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
3小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
18小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
23小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
15小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
5小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
14小時前