長建牽頭財團售英國配電商 企業價值逾1700億 李澤鉅：續尋找投資機會

長江基建（1038）牽頭財團今日（26日）公佈一項重大資產出售計劃，同意向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）之全部權益。據市場分析，此項交易的企業總值（Enterprise Value）估算高達168.38億英鎊（約1768億港元），為近年全球公用事業領域內規模最大的交易之一。此次的賣方財團成員包括長建、電能實業（006）及長實（1113），三家公司分別持有UKPN的40%、40%及20%股權。受消息影響，長建股價今早開市升1.4%；電能實業（006）及長實（1113）分別升1.1%及2.2%；長和（001）亦升2.4%。

市場消息：總現金回報料超過6倍

市場消息指，長江集團2010年收購UKPN時，該項目企業價值約57.75億英鎊（約606億港元）；而是次出售時企業價值已增長至168.38億英鎊（約1,768億港元），股權價值（Equity Value）則由當年的25.53億英鎊（約268億港元），增至約110.78億英鎊（約1,163億港元）。

此外，據估算，UKPN在過去十多年間為股東貢獻了累計44億英鎊（約462億港元）的現金分派。綜合各項數據，市場普遍認為長江集團在此項目上獲得的總現金回報超過6倍。

長建甄達安：重要里程碑

長建聯席董事總經理甄達安回應交易時指出，這對公司及英國公用事業界均為一個重要里程碑。他提到，在收購初期，UKPN在多項關鍵績效指標上表現未如理想；而經過多年管理，現時其營運表現已躋身行業領先水平，並在2025年第五次獲頒發「年度公用事業大獎」。

長江集團主席李澤鉅則表示，「憑藉往績和資本實力，長江集團將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場，物色受規管行業以及擁有長期穩定合同的項目」。

董事會：估值吸引 為股東創造價值

根據三家公司的聯合公告，董事會認為進行是次出售的原因，主要是認為交易的估值具吸引力，能為股東創造實質價值。公告指出，這是集團「實現其於UKPN投資價值的良機」。出售所得款項淨額，將提高集團的財務靈活性，可用於尋求新投資或收購，以及作為一般營運資金，符合公司及股東的整體利益。

交易需獲英國相關監管批准

根據公告，是次交易的股權作價為110.78億英鎊（約1,163億港元）。交易完成後，預計將為長和系相關公司帶來顯著的會計收益，其中長建約145億港元（計及應佔電能部分）；長和（001）約145億港元（應佔長建收益）；電能約107億港元；以及長實約84億港元。

不過，UK Power Networks是英國受規管的配電網絡營運商，其電網資產受英國能源監管機構Ofgem根據RIIO框架進行監管，交易最終落實仍有待多項「先決條件」達成。公告中列明，除了須在股東特別大會上獲得長建、電能、長實及長和股東投票通過外，亦必須取得英國《2021年國家安全和投資法》的相關監管批准，交易「最後完成日期」則為今年6月30日。

