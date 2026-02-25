財政預算案2026︱吸引更多航天企業來港上市 消息人士：配合「金融+」產業發展策略

財政司司長陳茂波在《財政預算案》提出要求港交所檢視相關上市規定，以便利和吸引更多航天企業來港上市。政府消息人士表示，此舉配合本港「金融+」產業發展策略。

政府消息人士指出，目前《上市規則》已特設「18A」的未盈利生科企業及「18C」的特專科企上市渠道，而預算案亦已提出港交所為18A與18C上市申請提供更多彈性，因此在配合航天企業上市方面，暫時傾向沿用並修訂現有規則。

預算案亦提出一系列持續改善市場措施，包括港交所將在第一季，就修訂「同股不同權」企業上市要求作諮詢，另外亦推動便利海外企業第二上市，以及優化招股流程。消息人士指，這些計劃旨在順應市場放寬上市條件的聲音，港交所適時推出諮詢文件，但強調會在提升市場效率及確保上市公司質素中，取得平衡。

預算案表示，港交所會在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；第二是在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；以及改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證監會和業界在年內推出無紙證券市場制度。陳茂波表示，政府亦會推進下一階段改革，包括優化上市公司持續規管架構；為海外公司來港第二上市提供具體指引；納入更多海外市場為認可交易所；以及繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。

此外，政府及證監會會繼續推動房託基金市場發展，除了爭取盡快落實將房託基金納入互聯互通外，將於年內提交條例修訂草案，便利房託基金進行私有化或重組。此外，將為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅，預計明年上半年提交條例修訂草案。

政府消息人士表示，有關措施旨在協助REIT調整其資產組合，考慮到目前REIT在重組業務時有一定困難，例如回購限制、注入非住宅物業要支付印花稅等，因此作出鬆綁。消息人士續指，這些政策可吸引更多REIT在港上市，為未來REIT納入互聯互通提供更有利條件，不過暫時中港兩地仍未有「開車」時間表。

一站式多元資產交易後證券基礎設施

此外，港交所的綜合基金平台將於年內擴展功能至涵蓋支付和結算等基金銷售流程，以提升市場效率和降低交易成本。陳茂波又提到，金管局旗下的迅清結算和港交所已開展研究，建立一站式多元資產交易後證券基礎設施，涵蓋內地與香港的股票及債券，以促進跨產品及跨地域的抵押品互通，有助提升市場流動性及參與者的風險管理。

為便利投資者通過CMU持有證券，進行全球資產配置，迅清結算正積極聯通多個地區的中央證券託管平台，阿拉伯聯合酋長國中央銀行已成爲CMU會員。CMU亦將啟動與瑞士SIX的聯網，並首次推出股票交易後服務，讓投資者能更高效地管理多元化資產組合。

惡劣天氣開市印花稅收入25億

另外，港交所2024年9月實施「打風不停市」安排以來，有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約25億元印花稅收入。

港交所歡迎預算案各項舉措

港交所主席唐家成表示，歡迎財政預算案中提出的多項措施，當中涵蓋了一級市場和二級市場以及多個資產領域的市場改革，將進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位，也突顯了特區政府對提升香港金融市場長期競爭力、韌性和全球影響力的決心。「我們感謝特區政府一直以來的支持，並期待繼續與特區政府和所有持份者合作，推動香港作為國際金融中心的可持續發展。」

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，作為亞洲金融市場的核心基礎設施，港交所致力透過深化市場互聯互通、構建多元資產生態圈、提升市場韌性和效率等戰略，鞏固香港作為國際金融中心的重要地位。港交所歡迎財政司司長今日在財政預算案中提出的各項舉措，期待與香港證監會及市場各方緊密合作，持續推動產品創新，引領市場探討改革，進一步提升香港資本市場的吸引力，為發行人、投資者、香港社會及全球金融市場創造更大機遇。

