SanDisk一年升17倍後遭狙擊 香櫞批定價邏輯錯誤 供應緊張僅「海市蜃樓」

知名沽空機構香櫞研究（Citron Research）宣布做空SanDisk（SNDK），指其定價邏輯存在根本性錯誤，目前供應緊張只是「海市蜃樓」，並將受累於周期壓力，以及與三星競爭升溫。受消息影響，該股周二收市跌逾4%至638.52美元，惟今年股價仍累升169%；若以去年2月至今計，一年累升逾17倍。

稱面臨三星極大威脅

香櫞指出，SanDisk面臨最大威脅不是未來的新對手，而是在歷史上多次打贏記憶體價格戰的三星，包括在2008年、2012年與2018年的產業周期中，皆曾以市佔優先於利潤，壓縮同業空間。

該機構認為，三星在NAND市場的長期主導地位不容忽視，形容為「800磅大猩猩」，擁有長達30年優先搶佔市場份額、犧牲利潤的競爭策略，毋須等待Anthropic進軍NAND市場，現有競爭形勢已足以構成壓力。

該機構又關注，三星近期表態不會銷售毛利率低於50%的產品，且正將高階晶片推向與SanDisk重疊的SSD市場，認為三星「不只是產能上的大猩猩，正用更新、更廉價的技術直接狙擊SanDisk的優質客戶」。

西部數據沽貨是警號

此外，香櫞指出了一個關鍵信號，為西部數據（Western Digital）近期以較市價低約25%水平出售相當比例的SanDisk持股，稱宥關舉動並非偶然，而是對周期即將見頂的提前判斷。

對於目前市場感受到的供應緊張，香櫞更警告可能只是暫時現象，隨着潛在產能規模已達2018年高峰的兩倍，一旦投入市場，供需格局可能「一次業績電話會議」就徹底逆轉。

Nvidia有護城河 SanDisk僅賣商品

香櫞又批評，市場正以類似Nvidia的邏輯為SanDisk定價，但認為兩者本質不同，「Nvidia有護城河，但SanDisk賣的是大宗商品」。因此，該機構認為做空SanDisk，是提前布局可能出現的產業與股價回落風險，若等到記憶體周期回歸常態時，SanDisk股價可能已明顯回落。