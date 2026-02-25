預算案公佈前夕 恒指高開154點 阿里美團向上 智譜跌近6%｜港股開市

美國總統特朗普將於本港時間10時公佈國情咨文，市場普遍預計將利用演講機會向公眾宣傳美國經濟的良好形勢，並公佈旨在降低物價成本的新措施。美股三大指數周二收市向好，其中道指收市升370點，報49174點；標指升52點或0.77%，報6890點；納指則升236點或1.04%，報22863點。至於反映中概股表現的金龍指數，周二亦升1.37%至7581點。

Anthropic發合作訊號 軟件股回穩

市場焦點中，AI初創Anthropic在最新簡報會上傳遞「合作而不是取代」的訊號，令軟件股相關回穩，其中Figma（FIG）升近11%、Roblox（RBLX）升7.5%，賽富時（CRM）亦升逾4%。此外，AMD擴大與Meta合作關係，為其AI基礎設施供應圖形處理器（GPU），兩者股價分別升8.8%及0.3%。至於SanDisk（SNDK）遭沽空機構香椽狙擊，股價跌逾4%。

預算案公佈前 地產股個別發展

港股方面，本港政府將於今日（25日）公佈新一份財政預算案，恒指今早開報26745點，升154點。本地地產股個別發展，其中新世界（017）升1.3%；恒地（012）跌0.1%；長實（1113）及信置（083）跌0.5%；新地（016）則跌1.6%。

科網股向好 阿里升逾1%

科網股普遍向好，阿里巴巴（9988）旗下千問宣佈Qwen 3.5中型模型系列正式發佈，據報新模型更強智能及更低算力，該股開市報149.8元，升1.2%；美團（3690）開市亦升1.2%；騰訊（700）升0.5%；京東（9618）升1%。至於小米（1810）公布計劃未來5年重點攻堅晶片、AI及操作系統等底層核心技術，股價無起跌，報35.74元。

海致科技與智譜合作

個股消息中，海致科技（2706）與AGI龍頭智譜（2513）簽署不具法律約束力的戰略合作框架協議，聚焦模型訓練與產業場景落地，依託海致的圖模融合技術（如Atlas圖譜）與智譜的大模型能力互補；海致開市分別升2.4%至125元，智譜則跌5.9%至591元。

範式智能澄清指受惠AI趨勢

此外，範式智能（6682）發公告表示，注意到近期股價大跌，了解市場出現相關傳聞稱AI大模型快速迭代，將導致軟件行業現有業務模式被替代，進而引發市場對軟件行業及集團前景的擔憂，並澄清指AI大模型發展成加速趨勢，相應對於算力及相關服務的需求也快速增長，而集團的主營業務恰恰受益於這一趨勢。該股昨日跌一成，今早開市報41.5元，反彈2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股31.31億元，其中南方恒生科技（3033）、美團（3690）及小米（1810）分別獲淨買入15.85億、6.87億及4.38億元；而泡泡瑪特（9992）、中海油（883）及騰訊（700）則分別遭淨賣出2.05億元、9,989萬元及8,677萬元。