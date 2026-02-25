恒指升175點 滙控績後升5%領漲 智譜MINIMAX插逾一成 專家料續震盪｜港股收市

港股表現反覆，恒指跟隨外圍升勢高開155點，午後曾升280點，高見26870點後回軟，收報26765點，升175點或0.7%。大市成交2367億元，北水轉淨流出40.57億元。

國指收升26點或0.3%，報9034點。科指跌10點或0.2%，報5260點。A股連續兩日造好，上證指數收報4147點，升29點或0.7%；深成指收報14475點，升184點或1.29%。

美團升近2%

港股科技股漲跌不一，美團（3690）漲1.6%，收報82.7元；騰訊（700）漲0.5%，收報522.5元。嗶哩嗶哩（9626）則跌0.9%，收報228.8元；快手（1024）跌0.5%，收報66.35元。至於「大模型雙雄」智譜（2513）大跌10.7%，收報560.5元；MINIMAX（100）挫14.4%，收報753.5元。

有色金屬板塊走強，印尼莫羅瓦利鎳礦中心發生山體滑坡，將對印尼鎳產出造成影響。力勤資源（2245）升9.4%，收報29.94元；金力永磁（6680）升6.8%，收報23.8元；中國鋁業（2600）升5.1%，收報13.88元。鎢價持續走高，佳鑫國際資源（3858）升11.3%，報85.55元，公司獲納入恒生綜合指數；天齊鋰業（9696）漲2.6%，收報47.5元；贛鋒鋰業（1772）漲1.7%，收報67.5元；至於龍資源（1712）漲13.8%再破頂，收報12.75元。

水泥鋼鐵股炒高，重慶鋼鐵（1053）飆升8.7%，報1.25元；海螺（914）升5.5%，報26.7元；鞍鋼（347）升5.1%，報2.07元；華潤建材（1313）升3.6%，報1.99元；馬鞍山鋼鐵（323）升0.8%，報2.55元。

消費股造好 海底撈升6%冠藍籌

春節娛樂及餐飲表現造好，消費股普遍上升，貓眼娛樂（1896）升1.9%，收報6.41元；體育用品股安踏（2020）升2.5%，收報86.65元；滔搏（6110）升6.5%，收報3.1元；海底撈（6862）升6.2%，收報17.51元，是升幅最大藍籌股。

金融股方面，滙控午間公布全年業績，宣派第四次股息每股0.45美元，股價急升5.4%，收報142.7元，一股貢獻恒指140點升幅。港交所（388）跌0.3%，收報412.2元；友邦（1299）跌0.4%，收報84.5元。內銀股農行（1288）跌2.2%，收報5.34元；中國平安（2318）升1.9%，收報71.15元。

內房股受捧 龍湖升5%

上海發布樓市「滬七條」進一步調減住房限購政策，內房股普漲，龍湖集團（960）升4.5%，報26.6元；越秀地產（123）升3.3%，收報4.73元；融創中國（1918）升3.2%，收報1.28元；綠城中國（3900）升1.6%，收報11.1元。

油輪現貨運價飆升至近六年新高，航運股多數走強，中遠海發（2866）漲3.5%，收報1.19元；中遠海能（1138）升近1%，收報19.02元。

曾永堅料26200至27300點波動

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，當前港股整體處於上落市格局，企業業績成為主導市場走向的核心因素，後市關注外圍風險及大型科網股表現。他認為，若外圍市場沒有黑天鵝事件，例如美國政策的衝擊，恒指將持續震盪，短期料在26200點至27300點區間波動。

對於新一份財政預算案，曾永堅指出，短期並未出台針對股市資金流入的實質性輔助措施，因此對港股短期走勢的影響基本中性，難以形成明顯的市場助力。

------------

美國總統特朗普將於本港時間10時公佈國情咨文，市場普遍預計將利用演講機會向公眾宣傳美國經濟的良好形勢，並公佈旨在降低物價成本的新措施。美股三大指數周二收市向好，其中道指收市升370點，報49174點；標指升52點或0.77%，報6890點；納指則升236點或1.04%，報22863點。至於反映中概股表現的金龍指數，周二亦升1.37%至7581點。

Anthropic發合作訊號 軟件股回穩

市場焦點中，AI初創Anthropic在最新簡報會上傳遞「合作而不是取代」的訊號，令軟件股相關回穩，其中Figma（FIG）升近11%、Roblox（RBLX）升7.5%，賽富時（CRM）亦升逾4%。此外，AMD擴大與Meta合作關係，為其AI基礎設施供應圖形處理器（GPU），兩者股價分別升8.8%及0.3%。至於SanDisk（SNDK）遭沽空機構香椽狙擊，股價跌逾4%。

預算案公佈前 地產股個別發展

港股方面，本港政府將於今日（25日）公佈新一份財政預算案，恒指今早開報26745點，升154點。本地地產股個別發展，其中新世界（017）升1.3%；恒地（012）跌0.1%；長實（1113）及信置（083）跌0.5%；新地（016）則跌1.6%。

科網股向好 阿里升逾1%

科網股普遍向好，阿里巴巴（9988）旗下千問宣佈Qwen 3.5中型模型系列正式發佈，據報新模型更強智能及更低算力，該股開市報149.8元，升1.2%；美團（3690）開市亦升1.2%；騰訊（700）升0.5%；京東（9618）升1%。至於小米（1810）公布計劃未來5年重點攻堅晶片、AI及操作系統等底層核心技術，股價無起跌，報35.74元。

海致科技與智譜合作

個股消息中，海致科技（2706）與AGI龍頭智譜（2513）簽署不具法律約束力的戰略合作框架協議，聚焦模型訓練與產業場景落地，依託海致的圖模融合技術（如Atlas圖譜）與智譜的大模型能力互補；海致開市分別升2.4%至125元，智譜則跌5.9%至591元。

範式智能澄清指受惠AI趨勢

此外，範式智能（6682）發公告表示，注意到近期股價大跌，了解市場出現相關傳聞稱AI大模型快速迭代，將導致軟件行業現有業務模式被替代，進而引發市場對軟件行業及集團前景的擔憂，並澄清指AI大模型發展成加速趨勢，相應對於算力及相關服務的需求也快速增長，而集團的主營業務恰恰受益於這一趨勢。該股昨日跌一成，今早開市報41.5元，反彈2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股31.31億元，其中南方恒生科技（3033）、美團（3690）及小米（1810）分別獲淨買入15.85億、6.87億及4.38億元；而泡泡瑪特（9992）、中海油（883）及騰訊（700）則分別遭淨賣出2.05億元、9,989萬元及8,677萬元。