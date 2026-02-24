道指高開102點 納指及標指齊跌 AMD升逾7%
更新時間：22:37 2026-02-24 HKT
發佈時間：22:37 2026-02-24 HKT
特朗普新的10%全球關稅生效，市場繼續關注特朗普的行動，美股三大指數漲跌不一。
道指報48906點，升102點；標指報6821點，跌15點；納指報22569點，跌57點或0.26%。
超微升7%
美國超微（AMD）升7%；特斯拉（TSLA）升0.05%；Nvidia（NVDA）跌1.58%；蘋果（APPL）升1.86%；諾和諾德（NVO）跌2.4%
科技股下跌已不是估值修正
Plaza Advisory Group指出，科技股權重高的IT類股下跌，已不僅是估值修正，而是基本面邏輯的重構，市場焦點正從AI技術開發者轉向技術對全行業的顛覆效應，企業開始計算AI帶來的效率提升與成本節約，非科技類股的獲利改善已反映在股價上。
