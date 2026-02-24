Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豐盛生活服務中期少賺一成 CFO：手頭合約80億元創新高 維持穩健派息

更新時間：18:14 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:14 2026-02-24 HKT

豐盛生活服務（331）去年底止中期純利2.16億元，按年下降10.6%。公司派中期息每股18.9仙，按年少派10.4%，維持派息比率40%。期內營業額37.77億元，按年下跌7.7%。

項目延誤拖累盈利

豐盛生活服務首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，盈利下滑主要受機電工程板塊拖累，相關收入減少3.9億元，主因項目延誤及大型項目落成，不過該公司透過成本優化及業務結構調整，整體毛利率由12.8%升至13.7%，盈利質素提升。

未完成合約兩三年內入帳

他指出，該公司訂單儲備充足，截至2025年底未完成合約達80億元，創歷史新高；半年內中標金額42億元，整體未完成合約總額達152億元，較去年6月底的146億元有所增長，相關收益預計未來2至3年逐步入帳。他稱，機電板塊中期中標22億元，遠高於前一年同期12億元。

公司擁淨現金 有財力收購與派息

對於未來派息水平，陳祖偉強調，公司財務狀況一向穩健，淨負債率維持零水平，屬淨現金狀態，擁有充足財力支持收購與業務拓展，所以會繼續平衡股東回報與長遠發展，維持穩健派息。

已從機電商轉型至物管公司

陳祖偉表示，業務轉型成效顯現，該公司已由單一機電企業，發展為一站式綜合生活服務集團，物管及綜合生活服務佔經營收入近73%，機電板塊佔比降至約27%，有效降低經濟周期波動風險。他稱，該公司新增物業資產管理業務，由傳統物管延伸至租賃、買賣及資產管理一站式服務。

視北都為重點增長引擎

陳祖偉又提到，北部都會區將成為重點增長引擎，透露已積極佈局古洞、元朗、粉嶺等區域，參與公屋及房協項目；交通基建方面，已中標屯門南延線，並將爭取即將招標的北環線合約，同時聚焦旺角東、油麻地南、馬頭圍、西環村等市區重建項目，透過優化投標策略擴大份額。

盛事活動帶動收入

另外，陳祖偉表示，受本地活動經濟帶動，保安及活動服務收入與毛利率同步改善，期內該公司承辦64個大型活動，覆蓋會展中心、亞洲博覽館及啟德體育園，相關場館活動預訂已排至2028年，該公司具備單日服務10萬名觀眾的承辦實力。

