AI末日報告引發華爾街恐慌 憂企業大規模裁減白領 「人類智能溢價正瓦解」

研究機構Citrini Research一份7,000字的「末日報告」在華爾街瘋傳，觸發市場對人工智能（AI）顛覆白領知識型工作的深度恐慌，加上AI初創公司Anthropic宣布旗下AI程式工具Claude Code可幫助實現COBOL程式語言的現代化改造，引發美股再度爆發「AI恐慌交易」，其中國際商業機器（IBM）股價周一急跌逾13%。

據《華爾街日報》指出，這份被形容為「思想實驗」的報告，設想2028年6月的情景，描繪AI技術快速進步將引發「全球智能危機」（global intelligence crisis），導致企業大規模削減白領職位，最終引發金融傳染效應。報告指出，「在整個現代經濟史中，人類智能一直是稀缺資源。我們現在正經歷這種溢價的瓦解」。

AI代理勢大減外賣配送成本

報告又形容，外賣平台DoorDash（DASH）是靠人際摩擦變現模式的典型代表，但未來在AI代理的幫助下，將大幅降低配送成本，並導致其股價周一急瀉6.6%。DoorDash聯合創辦人Andy Fang在社交媒體回應稱，代理式商務興起，將要求公司同時適應AI代理與實體商戶的需求，「我們腳下的土地正在移動，整個行業都需要適應」。

GammaRoad Capital Partners投資總監Jordan Rizzuto亦指出，「AI顛覆的定價正較大多數人預期更早發生，這就是加速發展技術的本質。」他警告，資金轉投能源及消費必需品等防禦性板塊，反映華爾街對未來走勢持審慎態度。

風險在於顛覆速度而非其存在

另一方面，投資者對AI可能顛覆傳統軟件行業的極度擔憂，亦令軟件公司最大債主之一的私募信貸巨頭Blue Owl Capital（OWL）深受其害，其投資組合中軟件行業佔比高達20%至25%；一旦有關軟件公司估值縮水，作為抵押品的資產價值也將隨之崩塌。該股上周跌逾一成後，周一亦跌逾3%。

瑞銀分析師向客戶表示，「從信貸角度來看，關鍵風險在於顛覆的速度而非其存在。」但若衝擊在12個月內迅速發生，則可能超出合約保護效力，出現多年調整的可能性亦更大。

不過，儘管市場波動加劇，Edward Jones策略師Angelo Kourkafas建議，投資者「不要對頭條新聞反應過度」。