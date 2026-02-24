渣打去年稅前多賺16% 增派末期息至49美仙 擬回購15億美元股份

渣打集團（2888）公佈去年全年及第四季業績，其中去年列帳基準除稅前溢利錄69.63億（美元，下同），按年升16%遜預期；列帳基準純利50.85億元，按年升26%，每股列帳基準盈利195.4仙。若單計第四季，除稅前列賬基準溢利8.14億美元，按年升2%，同樣遜預期。集團擬派末期息49美仙按年增1.3倍；全年共派息61美仙，按年增65%。此外，集團宣布全新的15億美元股份回購。

業績公佈後，渣打股價先跌後升，雖然一度倒跌逾2%，低見187元，但其後逐步回升，暫報197.3元，升2.8%。

期內，渣打經營收入增6%至208.94億元，倘剔除重大項目則增加8%，主要受惠於財富方案及環球市場業務表現創新高，加上環球銀行業務錄得強勁的雙位數增長。經營支出增加4%至123億元，則很大程度由持續投資於業務增長措施，以及與績效相關的薪酬增加所帶動。

淨利息收入上升1%

淨利息收入上升1%至112億元，雖然繼續穩健管理轉付率，惟交易量上升及資產負債表組合優化的部分得益被減息導致邊際利潤受壓造成的影響所抵銷。非淨利息收入則上升13%至97億元，倘剔除重大項目則增加17%，因受惠於新客戶開戶動力持續發揮及新增資金淨流入增加，財富方案業務表現創新高，加上放貸及分銷量增加令環球銀行業務表現亮麗，以及環球市場業務因客戶經常性收入錄得強勁增長所致。

信貸減值支出為6.76億元，貸款損失率為19個基點，與去年持平。財富管理及零售銀行業務減值減少2,800萬元至5.95億元，反映貸款組合優化措施的成效。創投業務錄得支出5,900萬元，按年減少1,400萬元，乃因Mox的拖欠率已有所改善。企業及投資銀行業務的減值支出淨額增加1.24億元至400萬元，則是由於再無錄得上年度的撥回。

2026年指引方面，按固定匯率基準計算，列賬基準經營收入按年增幅將接近5至7%範圍的較低水平，其中預期淨利息收入將大致按年持平；同時，列賬基準成本將大致持平，包括「提效增益」計劃最後一年的支出。此外，法定有形股東權益回報（RoTE）預計將高於12%。