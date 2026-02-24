Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花旗料澳門賭業馬年開局勁 高端中場人均投注創新高

花旗發表報告指，該行於農曆新年期間觀察澳門多間賭場後發現，澳門博彩業在馬年迎來強勁開局。高端中場持續強勁，平均每名玩家投注達創紀錄的29625元，較去年新年期間增長13%，並觀察到投注額達50萬元以上的「巨鯨」豪客多達7位，較2025年農曆新年的4位為多。百家樂平均最低投注額達2347元，較2025年農曆新年期間增長5%，顯示基礎中場亦呈現復甦跡象。

花旗表示，各綜合度假村新開的零售店舖再次印證，富裕的內地遊客仍願意消費。

該行綜合數據指出，仍看好澳門，並對2026年2月澳門博彩總收入按年增長1%至200億澳門元的預測充滿信心；這意味着1月至2月合併數據將實現12%的穩健按年增長。

其對濠賭股首選排序依次為銀河娛樂（027）、永利澳門（1128）、金沙中國（1928）、美高梅中國（2282）、新濠博亞娛樂（MLCO）、澳博控股（880）。

濠賭股中首選銀娛

豪客方面，該行指，本月共觀察到53名豪客，較2025年農曆新年期間的49人有所增加；總投注額達1130萬元，人均投注21.3萬元，較去年同期的1020萬元及20.9萬元均有增長。

該行注意到，澳博在上葡京新增低注碼百家樂投注區，共設24張賭枱，當中3張賭枱最低投注額為300元，成為路氹綜合度假區內唯一提供300元低注碼的娛樂場。

