Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機械人製造商埃斯頓通過港交所上市聆訊 擬擴充全球產能

股市
更新時間：09:53 2026-02-24 HKT
發佈時間：09:53 2026-02-24 HKT

A股來港上市潮持續，昨日在深交所上市的內地工業機械人製造商埃斯頓已「成功闖關」，通過港交所上市聆訊，華泰國際為其獨家保薦人。埃斯頓於2015年在深交所上市，以其假期前收市價24.38元（人民幣，下同）計，市值約212億元。

去年首9個月虧轉盈

根據其資料披露，埃斯頓去年首9個月扭虧為盈，錄得純利2537.2萬元，2024年同期則蝕6711.9萬元；去年首9個月收入按年增加12.8%，至38億元。該公司2024年收入為40.09億元，按該收入水平計，埃斯頓在全球市場及中國市場的所有製造商中均排名第六。

另外，該公司還指出，上市所籌款項計劃用於擴充公司全球生產能力；用於在全球工業機械人產業鏈上下游有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會；及將投資於研發項目，以推動下一代工業機械人技術的發展等。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
15小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
18小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
4小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
15小時前
財政預算案前瞻︱《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊
政情
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
22小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
15小時前