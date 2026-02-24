機械人製造商埃斯頓通過港交所上市聆訊 擬擴充全球產能

A股來港上市潮持續，昨日在深交所上市的內地工業機械人製造商埃斯頓已「成功闖關」，通過港交所上市聆訊，華泰國際為其獨家保薦人。埃斯頓於2015年在深交所上市，以其假期前收市價24.38元（人民幣，下同）計，市值約212億元。

去年首9個月虧轉盈

根據其資料披露，埃斯頓去年首9個月扭虧為盈，錄得純利2537.2萬元，2024年同期則蝕6711.9萬元；去年首9個月收入按年增加12.8%，至38億元。該公司2024年收入為40.09億元，按該收入水平計，埃斯頓在全球市場及中國市場的所有製造商中均排名第六。

另外，該公司還指出，上市所籌款項計劃用於擴充公司全球生產能力；用於在全球工業機械人產業鏈上下游有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會；及將投資於研發項目，以推動下一代工業機械人技術的發展等。