恒指急回吐491點 騰訊瀉3% 美團挫4% 智譜反彈12% 專家看26500支持｜港股收市

美伊局勢加劇，美國總統特朗普關稅政策充滿不確定性，加上有「黑天鵝之父」之稱的MarkSpitznagel警告，AI衝擊下，軟件行業恐現破產潮。軟件業恐慌再現，美股隔晚急跌，即使A股假期復市後高開高走，亦未能為港股帶來支持，恒指受科技股走弱拖累，全日收報26590點，跌491點或1.8%，時隔一日即失守27000關兼回吐周一大半升幅。北水回歸，大市成交增至2509億元；北水繼續淨流入31.31億元，連續第5日淨流入。

恒指低開168點，隨著科技股跌幅擴大，恒指中午最多跌601點，見26480點，尾市稍為收復失地，重返26500關收市，全日收報26590點，跌491點。國指收報9007點，跌189點。科指收報5270點，跌114點或2.1%。

黑天鵝之父唱淡軟件股 科網港股捱沽

科技股跟隨外圍回調，AI概念股成拖累大市元兇。美團（3690）下滑4.2%，收報81.4元；騰訊（700）跌3.3%，收報520元；阿里巴巴（9988）挫2.8%，收報148元；京東（9618）向下1.1%，收報106.3元。小米（1810）公布計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智能（AI）、操作系統等底層核心技術，惟小米股價仍跌2.2%，收報35.74元。商湯（020）大跌5.8%，收報2.61元；快手（1024）亦急跌2.8%，收報66.65元。

MINIMAX及壁仞彈5%

不過，「大模型雙雄」智譜（2513）和MINIMAX（100）則見逆市反彈，智譜走高12.1%，收報628元；MINIMAX揚4.7%，收報880元。半新股晶片股壁仞（6082）亦逆市受捧，升4.7%，收報40.84元。

藥股乏力 翰森製藥插6%

醫藥股跌幅靠前，翰森製藥（3692）大跌6.4%，收報34.62元；中國生物製藥（1177）瀉6.6%，收報6.39元；石藥（1093）下滑5.2%，收報10.06元；信達生物（1801）挫3.8%，收報88.55元。

內媒報道，中國機械人租賃價格大幅回落，最低日租金跌破百元。機械人股續弱，臥安機器人（6600）大跌11.6%，收報143元；越疆（2432）瀉10.9%，收報41.9元；優必選（9880）跌8.7%，收報128.4元；極智嘉（2590）走低3.8%，收報26.06元。

個股方面，巴拿馬總統下令臨時接管長和（001）旗下子公司營運的兩座港口，長和斥行動不合法，長和股價挫2.6%，收報62.55元。渣打集團（2888）去年列帳基準除稅前溢利錄69.63億美元，按年升16%，兼公布回購計劃，該股價逆市升3.1%，收報197.9元。

新世界（017）旗下K11MUSEA公布，今年農曆新年黃金周期間訪港旅客趨增，人流按年升10%，創下開業以來農曆新年假期新高，旅客消費亦按年增60%。惟新世界股價仍跌2.9%，收報10.56元。傳中國中免（1880）失去上海機場部分經營權，免急挫10.5%，收報82.2元。

聶振邦：關稅消息持續困擾港股

高歌證券金融首席分析師聶振邦預計，本周市場繼續關注關稅相關消息，港股將維持波動狀況，恒指曾稍穿26500後出現反彈，因此先留意26500點是否有支持，若跌穿可能要下探26200點才有支持。

他指出，港股近兩日大起大落，主要是美國對等關稅消息的變化，市場一度預期美國可能退稅，但隨後特朗普政府啟用新法案，不僅維持10%的關稅，更提高到15%，消息面突然從利好轉為利淡，導致港股跟隨美股出現波動。

—————

恒指今早低開168點後，表現持續弱勢，最多曾跌558點，低見26523點，截至中午報26560點，跌521點或1.93%，延續近期「日升日跌」走勢，並在北水回歸下，半日成交1,386億元。科指表現更差，半日跌127點或2.36%，報5258點。

翰森製藥及中生製藥跌逾6%

重磅藍籌股中，騰訊（700）及阿里（9988）半日跌3.4%及3%，美團（3690）更跌4.8%，連同明日放榜的滙控（005）亦跌1.5%，4股已合共拖累恒指跌近200點。

單計股價變幅，藥業藍籌股跌幅居前，其中翰森製藥（3692）跌6.5%、中生製藥（1177）跌6.1%、信達生物（1801）及石藥（1093）亦分別跌5.7%及5.6%。

內險股上季盈利表現或受壓

此外，內險股亦見弱勢，國壽（2628）跌逾6%，平保（2318）亦跌逾4%。內地券商申萬宏源表示，去年第四季資本市場階段性波動，疊加去年下半年部分險企大幅提升二級市場權益配置比例，第四季上市險企利潤表現或階段性承壓。該行預計，去年A股上市險企歸母淨利潤按年增長22.7%至4,264億元人民幣，增速較去年前三季環比下降10.9百分點。

不過，兩大AI大模型股反彈，其中智譜（2513）半日股價反彈兩成，MINIMAX（100）亦升近8%。

—————

美伊局勢持續緊張、特朗普關稅政策不確定性增加，加上由AI恐慌繼續衝擊軟件股，令市場避險情緒升溫，美股三大指數周一全線向下，道指收市跌821點或1.66%，報48804點；標指跌71點或1.04%，報6837點；納指則跌258點或1.13%，報22627點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.95%至7478點。

IBM爆AI恐慌 股價大跌13%

另一方面，金價周一升逾2%後，今早稍見回吐，暫跌約0.5%至5,201美元水平；銀價同樣衝高回落，周一跌逾4%，並一度高見89美元，今早跌約1%至87.2美元水平。焦點股中，國際商業機器（IBM）股價急跌逾13%，成為受AI技術衝擊的最新受害者之一，主因Anthropic宣布旗下AI程式工具Claude Code可幫助實現COBOL程式語言的現代化改造。

北水長假期後回歸 恒指低開168點

港股方面，今日北水在長假期後回歸，但恒指今早低開168點，報26913點。科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.5%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌1%；京東（9618）跌0.6%；百度（9888）跌1.6%；小米（1810）亦跌1.3%。至於昨日急跌的兩隻AI大模型明星股，智譜（2513）反彈2.8%；MINIMAX（100）則升2.3%。

另一方面，黃金相關股繼昨日急升後，今早續逆市受捧，山東黃金（1787）升1.2%；招金（1818）升0.9%；紫金礦業（2899）升0.8%；同系的紫金國際（2259）亦升0.5%。

五一視界完成與摩爾線程系統適配

個股消息中，五一視界（6651）公布三大業務之一「51Sim」的下一代智能駕駛與機械人仿值平台SimOne4.0，近日完成在國產GPU公司摩爾線程MTT S5000 GPU上的系統性適配與深度優化，為智能駕駛行業生態提供完整的國產化解決方案。該股開市報62.4元，升2.3%。

合景泰富境外債重組達原則性協議

此外，合景泰富（1813）與票據持有人小組就一項全面的境外債務重組方案之主要條款達成原則性協議，涉及39.5億美元優先票據、3.8億美元銀團貸款，以及公司所借或擔保的3.34億美元若干其他貸款融資，惟須待與票據持有人小組進一步磋商並協定最終條款及文件。該票據持有人小組的成員共同持有或控制適用範圍內債務超過25.8%的未償還本金總額。

作為重組一部份，合景泰富將需進行供股，但是目前未見確定最終供股比例及銀碼。另集團主席及或其家庭成員將提供最高1,000萬美元的新資金注資，以支持重組，可能採用股權或次級債務形式提供，但有待與票據持有人小組進一步協商。該股開市報0.189元，無起跌。