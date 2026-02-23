股票分析師協會倡預算案改善交易成本 倡C組券商免印花稅

政府將於周三（25日）發表新一份財政預算案，香港股票分析師協會就6方面提出意見，其中在增強資本市場競爭力與流動性方面，建議研究更具競爭力的交易成本結構，例如可考慮對由C組券商（市場成交額佔比約3.55%）經手的交易，實施印花稅定向豁免試點計劃，精準扶持中小型券商，且因其市場份額有限，對政府整體印花稅收入影響極微。

為吸引優質海外上市企業來港作第二或雙重上市，協會建議應該提供更清晰的稅務指引，例如可為符合香港經濟實質要求設立明確的「安全港」規則（如在港營運開支達到指定水平即視為符合要求），以降低企業的稅務不確定性，從而增加市場深度與多樣性。此外，亦可探討對雙重上市股票的交易印花稅實施定向優惠稅率，直接刺激該類股票的交易活躍度。

提高中長期債券發行比例

深化債券市場發展與創新方面，在透過發債支持北部都會區等基建項目的基礎上，協會建議推動市場向更深層次發展，例如在增發政府債券的同時，應大幅提高中長期債券的發行比例，以匹配基建項目的長周期需求，並為保險、養老基金等長期投資者提供優質資產，完善港元及人民幣收益率曲線。

協會還建議將代幣化債券的發行從試點轉為常態化機制，並研究將已發行的傳統債券代幣化，以及盡快明確數碼債券在發行、交易和託管方面的法律與監管框架，以鞏固香港在金融科技應用領域的領先地位。

推動港股通人幣櫃台落地

拓展離岸人民幣業務生態方面，建議全力推動港股通人民幣櫃台的落地，同步落實以人民幣繳納相關股票印花稅的配套安排。同時，鼓勵利用金管局新推出的人民幣貿易融資流動資金安排，促進貿易環節更多使用人民幣，以大幅提升離岸人民幣股票市場的流動性和吸引力。

盡快出台基金等稅務優惠

鞏固資產及財富管理中心地位方面，建議盡快出台並落實優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠方案，包括拓寬「基金」定義、增加合資格交易種類等；另可進一步優化「資本投資者入境計劃」的投資組合範圍與靈活性，並將其與香港的金融市場產品（如債券、房地產投資信託基金）發展更緊密結合。

鼓勵探索區塊鏈技術應用

擁抱金融科技與虛擬資產方面，一方面可盡快完成虛擬資產場外交易服務及託管服務的發牌制度諮詢與立法，並審慎推進穩定幣發行人監管制度的落地，為合規企業提供明確指引；一方面則鼓勵探索將區塊鏈等技術應用於傳統金融資產的代幣化發行、交易和託管。

推動REITs納入互聯互通

至於強化跨境聯通與區域合作關重要，協會建議積極推動將房地產投資信託基金（REITs）納入互聯互通標的，並研究擴展「跨境理財通」的可投資產品範圍；同時積極落實港交所（388）在東盟和中東的推廣合作，支持在香港設立更多海外經貿辦事處，以及發展供應鏈金融，支持企業利用香港平台進行跨境財資管理。