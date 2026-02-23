期貨結算前 港股料反覆上落｜古天后

2月23日，短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨。雖然美國去年第四季經濟大幅放慢，但美國最高法院駁回總統特朗普全球關稅政策，帶動美股周五反覆向上。道指低開72點，裁決消息一出隨即止跌回升，道指最多回升317點，收報49625，升230點或0.47%；標指升47點或0.69%，報6909；納指升203點或0.9%，報22886。

美國經濟學家估算，最高法院裁決，將觸發退還1750億美元關稅，但企業要申請退款，恐怕要面臨漫長程序，因收集貨品進口數據有一定困難，最終或要把退款權出售予第三方。美滙反覆跌0.17%至97.76，日圓跌0.01%至154.98兌每美元。中東局勢緊張，現貨金價企穩5,000美元，今早於亞洲時段更進一步升至5,150美元水平。至於油價表現反覆，紐約期油反覆，微升0.09%，報66.49美元。布蘭特期油先升後回，曾衝上每桶72.34美元的6個月高位，後倒跌0.1%，收報71.76美元。

上周港股只有一個半交易日，大除夕半日市恒指升138點後，周五卻低開低走，恒指全日跌292點，報收26413，按周計跌154點或0.57%，主要係市場憂慮中東緊張局勢升溫，美軍隨時對伊朗發動攻擊，美伊戰火一觸即發。不過，周末過去，美軍仍未正式向伊朗發動攻擊，估計美國於伊朗對開海域部署戰艦群，主要為振攝伊朗於談判上作出更大讓步。而上周五白宮宣布特朗普將於3月31日至4月2日訪華，雖然消息仍未得到北京確認，但當晚夜期已急不及待急升逾400點，高收26855；而今早黑期亦於26700-26800水平徘徊，料今早港股將高開。

另一方面，美國聯邦最高法院上周五歷史性推翻對等關稅政策，美國總統特朗普隨即動用另一法例祭出全球關稅。雖然特朗普未能再基於《國際經濟緊急權力法》以關稅「開天殺價，落地還錢」，但關稅戰格局其實並無改變，已成新常態，「特式關稅」方面風險早已被消化，至於退稅則未有裁決，要獲得退稅可能要一年甚至更長時間，而退稅事成之前美國政府已經有新方法繼續獲得關稅收入。目前嚟睇，關稅風波對股市影響唔係太大。經歷特朗普重新執政超過一年，市場已有共識多個國家關稅大約為15%上下為可承受範圍，同時又有助減輕美國財政赤字。

恒指短線上方阻力27500

至於美國對伊朗發動攻擊一事，市場普遍認為有關軍事調動，主要為談判策略，目前市場普遍上半年股市走勢仍比較樂觀。主要原因係貨幣政策偏向寬鬆，利率期貨反映聯儲局今年減息0.25厘兩次，減3次共0.75厘機會亦有20%，同時中國亦有望再減息降準。而且下月初內地人大會議或會公布更多較長遠政策。而環球資金持續減少於美元資產配置，中港股市或可受惠。

雖然港股去年估值修復得七七八八，但參考以往貨幣寬鬆周期，恒生指數市盈率可以升上平均值兩個標準差水平，對應恒指約30000，總括今年港股走勢仍較樂觀。短線目前恒指仍有待突破，留意下方支持約為26300-26400，短線上方阻力為27400-27500。

古天后