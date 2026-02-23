滙控周三公佈業績 券商料去年少賺1成 市場關注高層前瞻指引

滙豐控股（005）將於本周三派發全年成績表。據滙控綜合多間券商平均預測，去年其列賬基準除稅前利潤按年下跌10.7%，至288.61億美元（約2251.16億港元），全年派息72美仙，換言之第4次派息料達42美仙，按年增16.7%，若撇除前年所派的特別股息，全年派息增9%。市場關注滙控管理層的前瞻性指引，包括銀行業務淨利息收入的韌性、私有化恒生後的協同效應、商業房地產信貸質素等。

按全年預測推算，券商平均料滙控第4季稅前利潤57.56億美元，按年急升1.5倍；純利更飆19.1倍，至39.54億美元。季內，收入升33.6%，至154.48億美元，預期信貸損失減少25.1%，至10.20億美元。券商預測去年滙控收入按年升2.3%，至673.58億美元，銀行業務淨利息收入微跌至434.19億美元；預期信貸損失擴大16.3%，至39.69億美元；支出增加10.2%，至364.19億美元；全年純利按年跌11.3%，至203.37億美元。

滙控去年首3季業績報告確認與聯營公司交行相關攤薄和減值虧損21億美元及法律準備14億美元、簡化組織架構相關的重組架構及其他相關成本8億美元。

溫傑：市場更着眼第4次派息

香港股票分析師協會理事溫傑相信市場更着眼於滙控第4次派息，若派息比率維持在50%，約為42美仙。料市場關注管理層的前瞻性指引，包括會否調高有形股東回報率，及私有化恒生的協同效應。高盛亦指投資者焦點將放在滙控的中期展望，包括銀行業務淨利息收入的韌性，以及費用和其他收入的增長，料滙控續停回購。摩通則預計滙控自2027年起每年回購80億美元。

私有化恒生後，滙控強調目前並無裁員計劃，不過摩通認為長期仍存在成本優化機會，惟短期內難以實現顯著成本節省。巴克萊料私有化恒生可提升滙控每股盈利4%至7%。高盛料香港商業房地產最新情況續為討論的話題，但指滙控的資產質素相對穩定。溫傑則認為最差情況已過。

最近3個月滙控股價累升28%，高見141.5元。溫傑料再升空間有限。華盛證券分析師聶振邦認為倘管理層釋出令人有憧憬的前景指引，股價或挑戰150元。摩通則將滙控目標價上調近20%，至165元。