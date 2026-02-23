Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

證券及期貨專業總會支持簡化手數 倡未來優先評估「一手一股」

股市
更新時間：09:18 2026-02-23 HKT
發佈時間：09:18 2026-02-23 HKT

港交所去年底就優化證券市場每手買賣單位框架進行諮詢，香港證券及期貨專業總會昨日表示，原則上支持簡化手數，但認為將現行逾40種手數簡化為8種仍然過多，倡長遠應以「單一手數（含一手一股）」為目標，並建議優先評估「一手一股」方案，把握無紙化證券制度落地時機，進行「一次性制度切換」，配套措施應包括碎股處理、系統改造、投資者教育與過渡期安排等。

「單一手數」與國際市場發展一致

港交所於去年12月發布諮詢文件，建議將每手股數簡化為8種，並將每手投資額指引下限由2,000元降至1,000元，另設5萬元上限。該會指出，「單一手數」此建議與國際主要市場發展方向一致，如美股雖有傳統100股的整批交易單位，但電子化交易已支援單股與碎股；日本亦於2018年起全面統一為100股交易單位。

為確保改革穩妥推行，該會建議分階段實施路線圖。由諮詢總結至無紙化上線前，先公布「單一手數」長遠方向與影響評估框架；在無紙化上線期間，新上市發行人須採單一手數，現有發行人則須符合修訂後的投資額指引，同時啟動碎股優化機制；待無紙化系統穩定後6至12個月，現有發行人在指定窗口內統一過渡至單一手數，交易所提供一次性手數轉換工具；最後階段則按季監測流動性、交易成本、參與度及系統穩定性等量化指標，必要時微調相關機制。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
19小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
20小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
1小時前
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
16小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
14小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
2小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
3小時前
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
影視圈
16小時前