證券及期貨專業總會支持簡化手數 倡未來優先評估「一手一股」

港交所去年底就優化證券市場每手買賣單位框架進行諮詢，香港證券及期貨專業總會昨日表示，原則上支持簡化手數，但認為將現行逾40種手數簡化為8種仍然過多，倡長遠應以「單一手數（含一手一股）」為目標，並建議優先評估「一手一股」方案，把握無紙化證券制度落地時機，進行「一次性制度切換」，配套措施應包括碎股處理、系統改造、投資者教育與過渡期安排等。

「單一手數」與國際市場發展一致

港交所於去年12月發布諮詢文件，建議將每手股數簡化為8種，並將每手投資額指引下限由2,000元降至1,000元，另設5萬元上限。該會指出，「單一手數」此建議與國際主要市場發展方向一致，如美股雖有傳統100股的整批交易單位，但電子化交易已支援單股與碎股；日本亦於2018年起全面統一為100股交易單位。

為確保改革穩妥推行，該會建議分階段實施路線圖。由諮詢總結至無紙化上線前，先公布「單一手數」長遠方向與影響評估框架；在無紙化上線期間，新上市發行人須採單一手數，現有發行人則須符合修訂後的投資額指引，同時啟動碎股優化機制；待無紙化系統穩定後6至12個月，現有發行人在指定窗口內統一過渡至單一手數，交易所提供一次性手數轉換工具；最後階段則按季監測流動性、交易成本、參與度及系統穩定性等量化指標，必要時微調相關機制。