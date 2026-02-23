特朗普關稅觸礁 恒指高開385點 阿里升逾2% 智譜及MINIMAX回吐逾一成｜港股開市

美國最高法院早前裁定美國總統特朗普的關稅政策不合法後，特朗普於周末再度「反擊」，表示將早前宣布的10%全球關稅上調至15%。有分析認為，關稅相關消息為港股帶來正面信號，恒指有望上試27300點；亦有指相關影響偏短暫，後市走勢仍需等待明天（周二）內地春節假後復市、北水回歸帶動，但由於A股缺乏強勁上漲動力，料滬指短期在4000至4200點上落。

避險情緒推動金價及銀價向上

美伊局勢持續緊張，加上貿易緊張局勢再起，避險情緒推動金價及銀價向上，現貨金價今早曾升逾1%至5,171美元，現貨銀價則曾升逾3%至87.29美元水平。港股方面，恒指今早高開385點，報26798點。

科網股開市表現向好，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲Coding Plan訂閱服務新增支援千問最新一代模型Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.5共4款頂尖程式設計模型；該股開市報150.1元，升逾2%。騰訊（700）升1.3%；美團（3690）升3%；京東（9618）升逾2%；百度（9888）升0.9%；小米（1810）亦升1.4%。

智譜發GLM Coding Plan致歉信

個股消息中，智譜（2513）上周六（21日）發表GLM Coding Plan致歉信，稱改版犯了三個錯，分別為規則透明度不夠、GLM-5灰階節奏太慢，以及老用戶升級機制設計粗糙。公司又指，GLM-5發布後流量超出預期，不得按照Max、Pro、Lite的順序逐步開放，針對受影響的Lite和Pro用戶，將支援自主申請退款。該股開市報625元，跌逾13%。同業MINIMAX（100）亦跌一成，報873元。

泡泡瑪特推新IP「放學後的Merodi」

此外，泡泡瑪特（9992）將推出新IP「放學後的Merodi」，據報該系列單一盲盒售價為69元人民幣，整盒售價為828元人民幣，線上發售時間為2月26日22:00，離線發售時間則為2月27日。該股開市報247元，升1%。

花樣年境外債重組獲債權人支持

內房花樣年（1777）公布，境外債務重組計劃會議已獲法定所需的大多數計劃債權人支持，批准香港計劃及開曼計劃，共1,397名債權人（持60.77億美元債權）投票贊成各計劃，佔投票總額99.67%。該股開市報0.083元，無起跌。

黃德几：恒指首要支持位26300

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，特朗普政府早已預期法院會駁回原有關稅措施，並提前準備替代方案，此次政策調整屬市場預期內，因此事件對港股的正面推動作用有限，短期影響偏短暫，後市走勢更需看春節後A股復市的帶動效果，當前恒指首要關鍵支持位為26300點。

伍禮賢：港股仍處於調整浪中

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，特朗普此次實施的15%全球關稅，僅為市場帶來短期情緒提振作用，並無太多實質利好支撐，而港股仍處於調整浪中，單靠該消息不足以扭轉整體走勢。他又指，當前A股亦缺乏強勁上漲動力，預計上證指數短期將在4000至4200點區間運行，更明顯的上漲趨勢或需等待3月兩會前的消息催化。

曾永堅：A股復市後紅盤機會大

股票分析師協會副主席曾永堅對後市較為樂觀。他認為，特朗普對美國最高法院的裁決「未服輸」，但相比其此前主張的關稅水平，實際執行的稅率已有所降低，對全球受貿易關稅影響的國家而言均屬利好，料A股復市後開出紅盤的機會頗大，並進一步為港股帶來資金面的推動，恒指短期有望上試27300點。

對於港股近期頹勢，黃德几補充，市場對人工智能發展的憂慮正從軟件、平台經濟行業蔓延至硬件板塊，成為近期港股走弱的重要原因。他指出，GPU等硬件企業的盈利基礎仍相對穩定，大模型平台的發展離不開相關硬件產品支撐，而騰訊（700）、阿里巴巴（9988）等股價處於相對低位，已具備長線布局的價值，可考慮逐步收集。

展望本周，新世界（017）、滙控（005）及渣打（2888）等多間大型上市公司將放榜；另港府新一份《財政預算案》將於周三公布；而美國PPI數據將在周五晚發布，為通脹形勢提供更多指引。