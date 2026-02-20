美國12月PCE按年升2.9%高預期 市場憂減息步伐放慢

美國聯儲局作為通脹參考指標的個人消費支出（PCE）物價指數高於預期，或拖慢美國減息步伐。數據公布後，夜期由升轉跌，最快跌14點，低水15點。道指期貨最新跌116點。

美國去年12月PCE物價指數按月上升0.4%，市場預期為上升0.3%；按年上升2.9%，預期上升2.8%，均高於預期。核心PCE物價指數按月上升0.4%，預期上升0.3%；按年上升3%，預期上升2.9%，同樣高於預期。

另外，美國去年第四季GDP按季初值為增長1.4%，市場預期為增長3%，遜預期，亦低於上季的4.4%，主要受創最長紀錄的政府停擺、消費支出和貿易拖累，而去年全年GDP增長2.2%。