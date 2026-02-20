股票分析師協會料港股短期較波動 恒指有望見32000點

港股馬年今日（20日）開市，香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，短期內港股可能或較波動，但對今年市場保持樂觀。主要由於美國聯儲局預計至少減息兩次，最樂觀下甚至減息三次，這將有助保持市場流動性充裕，預計恒指有望達到31000至32000點，全年波幅或達8000點。他續指，大市成交量至關重要，目前港股平均成交量仍偏低，相比A股還有提升空間，若港股成交能維持在2500億至2800億的水平，市場動力將增強，理想狀態是達到3000億。

鄧聲興：警惕AI板塊估值風險

鄧聲興還提醒，投資者需要警惕AI板塊的估值風險，若盈利增長無法匹配估值水平，港股可能出現顯著調整，同時雖然內地企業增值稅傳聞被否認，不過在官方大力支持消費，不會增加消費稅的情況下，香港平台經濟股如騰訊、美團等仍面臨稅收政策風險壓力，這可能影響港股升幅。

他續指，持續看好資源板塊，特別是貴金屬和有色金屬，上述板塊有望受惠AI和數據中心建設推升天然資源需求，及在地緣政治緊張背景下，持有資源比持有美元和美債更具戰略安全性的策略。

