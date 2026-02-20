Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾10間國際公司排隊上市 港交所陳翊庭：國際企業來港IPO趨勢料延續

股市
更新時間：12:05 2026-02-20 HKT
港交所（388）今早舉行馬年開市儀式，行政總裁陳翊庭表示，現時正在港交所排隊上市的企業中，不僅有大量內地優質企業，還有不少國際公司，目前有超過10家國際公司正在排隊，而去年已有來自泰國、印尼、哈薩克斯坦的企業上市，還有一家總部在中東、業務在非洲的公司，同時許多來港上市的內地企業其實非常國際化，2025年有些公司超一半收入來自全球，相信國際企業來港上市趨勢將會延續，接下來繼續優化上市規則，便利全球企業利用香港平台集資。

對今年開局感滿意

陳翊庭續指，對今年開局感到滿意，雖然才過幾周，但已經完成二十多宗IPO。以美元計算集資額已超100億元，而2025年全年IPO集資額約380億美元，相當於去年全年集資額的逾25%。增發方面同樣強勁，今年初至今已達去年全年增發集資額的三分之一以上，希望保持這一勢頭。

陳翊庭表示，許多來港上市的內地企業非常國際化。 劉駿軒 攝
港交所主席唐家成補充指，對今年市場持審慎樂觀態度，關鍵是要有市場流通量，有流通量就會有IPO需求。他還說，雖然正排隊上市很多是內地內地，但現在內地的企業在高科技領域，於全球範圍內都處於領先地位，甚至能與美國並駕齊驅，因此中國的科企目前深受市場歡迎。

固定收益等領域機遇大

唐家成又說，認為固定收益等領域存在巨大發展機遇，加上互聯互通不斷擴大，海外投資者因地緣政治和市場不確定性，對債券和貨幣產品興趣濃厚、需求旺盛，港交所正積極推動市場發展，例如近期與金管局簽署協議，收購迅清結算旗下公司20%的股權，以平手合作推進固定收益市場建設。

堅守市場質量最重要

被問及港交所會否考慮放寬上市規則以增強競爭力，唐家成表示，2018年，港交所已進行上市改革，如今市場已變化，確實需要研究和分析是否與市場進展保持同步，但最重要的是堅守市場質量，香港作為國際金融中心，投資者信賴的是上市公司的質量，強調任何改革都不能影響質量。陳翊庭亦指，會堅持一原則就是回應市場需求，與業界保持溝通，細節將在準備妥當後盡快公佈。

