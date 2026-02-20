長假期利好遊戲股 網易或符雙重主要上市標準 大行看好心動公司

農曆新年長假期，上網打機是理想消閒活動選擇，利好遊戲股。據內地數據，去年國內遊戲市場實際銷售收入達3507.89億元人民幣，創歷史新高，反映遊戲股前景壯闊。網易（9999）去年第4季雖然盈利倒退，但股價下跌已反映情況，可伺機撈底。心動公司（2400）去年中期盈利增長強勁，可以留意。

網易去年中期及第三季盈利表現理想，但第四季表現轉差，截至2025年12月底止第四季，集團純利62.42億元，按年跌28.8%，遜市場預期；每股淨利潤1.96元，派第四季度股息每股0.232美元。累計全年純利337.6億元，升13.7%；每股淨利潤10.59元。第四季淨收入275.47億元，按年升3%。當中遊戲及相關增值服務淨收入為220億元，按年增加3.4%；有道淨收入為16億元，按年增加16.8%；網易雲音樂淨收入為20億元，按年增加4.7%；創新及其他業務淨收入為20億元，按年減少10.4%。

網易可望獲納入滬深港通

幸好集團遊戲業務表現不俗，早前美國玩具生產商美泰斥資1.59億美元，向網易收購其持有雙方合資公司的50%股份。該合資企業於2018年成立，至今已推出四款基於美泰知識產權的遊戲，包括Uno和Skip-Bo紙牌遊戲。該等遊戲累計下載量達5.5億次，每月活躍用戶達2000萬人。

此外，網易有望符合港交所雙重主要上市標準，因其在香港上市股份的成交金額已佔其全球成交金額的57%，高於港交所雙重主要上市交易要求的55%門檻。若網易能順利獲得雙重主要上市地位，將可獲納入滬深港通，開通北水吸納。

網易2025年度財務數據維持理想，股東權益回報率21%，總資產回報率達15%。集團負債低，總資產對股東權益比率約4%。網易新春假期前收報187.3港元，升0.8%。

至於心動公司，旗下有多款遊戲如《Etheria: Restart》和《火炬之光》等表現出色，集團中期盈利增長強勁，大賺7.55億元，按年升268%；每股盈利1.57元，不派息。期內營業額30.82億元，按年升38.8%；毛利升50.5%至22.53億元，毛利率按年升至73.1%。上半年遊戲業務收入增39.4%至20.71億元；TapTap平台業務收入增37.6%至10.1億元。

花旗看好心動公司遊戲表現

集團早前斥資3718萬美元向Golden Arc收購遊戲及《火炬之光》知識產權的所有權利，集團認為憑藉對《火炬之光》知識產權的完整所有權，將能獨立開發續作、衍生作品及跨平台產品。

另外集團在上月公布，與獨立經紀商訂立自動股份回購計畫，至2026年6月4日止，回購最多4億港元股份。這舉動對股價有幫助。

花旗看好心動公司遊戲表現勝市場預期，更認為集團透過增強股東回報及積極開發產品，可進一步鞏固市場信心，給予目標價82元，評級「中性」。心動公司新春假期前收報80.85港元，升3.5%。

摩根大通下調網易今年每股盈利預測3%，目標價由295港元下調至280港元，重申網易為中國數字娛樂行業首選，評級「增持」。