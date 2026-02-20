恒指半日跌161點 百度挫半成 AI股飆 智譜、海致科技升19%｜港股開市
發佈時間：09:20 2026-02-20 HKT
港股在馬年首個交易日未能紅盤高開，恒指今早低開48點，最多跌348點；中午收市跌161點或0.6%，報26544點。在北水缺席下，半日成交額917.55億元。
科指半日則跌122點或2.28%，報5245點。
相關文章：陳茂波對馬年市況樂觀 外圍波動難免 喻香港如駿馬跨越險阻
科網股領跌，百度（9888）跌5.66%為半日表現最差藍籌；阿里巴巴（9988）跌3.74%；小米（1810）跌2.29%；美團（3690）跌1.76%；騰訊（700）跌1.97%。
今年央視馬年春晚演變成人形機械人競技場，機械人概念股及AI應用股炒上。越疆（2432）升逾19%；首程控股（697）升11%；速騰聚創（2498）升9.4%；優必選（9880）、三花智控（2050）升逾6%。
AI應用股方面，智譜（2513）及海致科技（2706）齊升逾19%；MINIMAX（100）升一成。
相關文章：逾10間國際公司排隊上市 港交所陳翊庭：國際企業來港IPO趨勢料延續
———
0930：馬年首個交易日，恒指低開48點，報26657點。科指低開36點，報5330點。騰訊（700）跌0.28%；美團（3690）跌1%；阿里巴巴（9988）跌3%。滙豐（005）升0.59%；港交所（388）升0.29%。
|過去四個馬年表現
|紅盤日期
|紅盤升跌
|紅盤升跌幅
|全年升跌幅
|2014年2月4日
|-637點
|-2.90%
|+12.7%
|2002年2月15日
|+129點
|+1.2%
|-14.50%
|1990年1月30日
|-8點
|-0.30%
|+23.2%
|1978年2月10日
|-1點
|-0.40%
|+31.9%
回顧往績，歷來恒指馬年紅盤表現較差，錄得三跌一升，對上一次2014年因美國縮表及新興市場出現拋售潮，令當年港股紅盤低收637點。但事實上，過去馬年的全年表現，與紅盤收市方向完全相反，最終出現三升一跌，包括2014年隨著滬港通「開車」，全年倒升2796點。
|過去12個農曆年港股紅盤表現
|日期
|生肖
|紅盤走向
|收市價（點）
|升跌
|升跌幅
|2025年2月3日
|蛇
|低開低收
|20217
|-7點
|-0.04%
|2024年2月14日
|龍
|低開高收
|15879
|+132點
|+0.8%
|2023年1月26日
|兔
|高開高收
|22566
|+522點
|+2.37%
|2022年2月4日
|虎
|高開高收
|24573
|+771點
|+3.24%
|2021年2月16日
|牛
|高開高收
|30746
|+573點
|+1.9%
|2020年1月29日
|鼠
|低開低收
|27160
|-789點
|-2.82%
|2019年2月8日
|豬
|低開低收
|27946
|-43點
|-0.16%
|2018年2月20日
|狗
|高開低收
|30873
|-241點
|-0.78%
|2017年2月1日
|雞
|低開低收
|23318
|-42點
|-0.18%
|2016年2月11日
|猴
|低開低收
|18545
|-742點
|-3.85%
|2015年2月23日
|羊
|高開高收
|24836
|+4點
|+0.02%
|2014年2月4日
|馬
|低開低收
|21397
|-637點
|-2.89%
近日外圍再度關注AI行業，昨日韓股率先開市，韓國綜合指數抽升3.1%再創新高，主要受三星電子、SK海力士等半導體股份推動。內地亦再度於農曆新年掀起AI角力，騰訊（700）宣布旗下大模型產品元寶的日活躍用戶（DAU）超過5000萬名，月活躍用戶已達1.14億名，字節跳動大模型豆包在大除夕的AI互動總數達19億次；另外春晚人形機械人表演再引起市場對其供應鏈行業的興趣。
相關文章：馬年投資切忌貪勝不知輸 火旺大利AI及能源 港股5個農曆月份料較佳
北水重啟前波幅或較低
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股今天有望紅盤高收，短線先望27000點關口，下方26300點將有支持，在北水重啟前波幅或較低；並預計AI製造行業、機械人股份、航空股、濠賭股等將有炒作。他指出，早前港股送走蛇年期間錄得一定跌幅，部分屬假期前資金趁機食胡，相信假後有關沽壓減少，另一方面，外圍未見重大消息影響港股，料恒指短線仍缺乏方向。
大聖資產管理投資經理李明德亦指出，港股有機會紅盤造好，料短線26500點至27000點波動，農曆新年主題板塊將有資金追捧，特別是正值AI大發展年，中國企業不時公布其AI成果，有利市場氣氛，而科指已回落一定水平，再跌空間有限，建議投資者趁機會買貨。
重磅科技及金融股料乏力
李明德表示，科技股近期分化，騰訊、阿里、百度（9888）等面對平台經濟監管憂慮而受壓，但他認為，市場尚未完全反映其大模型業務的估值，一旦相關價值釋放，將具有可觀的上升空間。他憧憬下月業績期，各大型科技企業闡述更多其AI業務故事，將是釋放價值的契機之一。
外圍方面，中東局勢緊張，特朗普考慮以有限規模對伊朗軍事打擊，國際油價繼續上升約2%。至於美股三大指數下跌，道指收報49395點，跌267點或0.54%；標指報6861點，跌19點或0.28%；納指報22682點，跌70點或0.31%；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.35%，報7553點。
相關文章：馬年利是股｜AI概念大爆發 專家心水逐隻數 潛在回報可達40% MINIMAX有望成「金牛股」