美伊軍事風險升溫 油價飆2% 道指早段跌逾300點 亞馬遜超越沃爾瑪全球收入最高

地緣政治風險升溫，油價飆升，拖累美股偏軟，道指早段曾跌逾300點。

道指報49347點，跌315點；標指報6842點，跌39點；納指報22583點，跌170點或0.8%。

美伊核談判面臨停止

國際原子能機構表示，美國在中東的軍事集結，意味與伊朗就的核談判面臨停止風險。美媒Axios報道，美國在中東地區可能短期內發動大規模軍事行動，而以色列政府正在推動一項推翻伊朗政權的行動方案，有關軍事危機將影響區內石油供應。

期油升2% 西方石油漲一成

紐約期油急升2%，見每桶66.38美元，石油股上漲，西方石油（OXY）急升近10%；雪佛龍（CVX）升2%；埃克森美孚（XOM）漲1%。

亞馬遜（AMZN）曾跌1%，該集團去年全年收入正式超越沃爾瑪（WMT），達7170億美元，成全球收入最高的公司。特斯拉（TSLA）亦跌1%。但微軟（MSFT）逆市升近1%。

專家：年初升市推動力暫停

Edward Jones資深全球投資策略師Angelo Kourkafas表示，今年以來主導市場的資金輪動及擴張趨勢有所暫停，拋售範圍廣泛，某程度上估值或已經反映一些行業面臨的顛覆性風險，預計未來幾星期或出現大型市值股的反彈。