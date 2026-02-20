馬年利是股｜AI概念大爆發 專家心水逐隻數 潛在回報可達40% MINIMAX有望成「金牛股」

新春大年初四是港股馬年首個交易日，港股正式「去蛇迎馬」，市場對港股馬年走勢普遍樂觀，尤其是在美國減息周期和人工智能（AI）概念炒作下，預期最樂觀情況恒指有機會見30000點。《星島日報》邀請4位股壇名家作馬年走勢分析及派發利是股，綜合而言，名家利是股的整體部署策略上可謂「攻守兼備」，在消費、AI、大模型、金融、電池等熱門板塊均有涉及。

過往馬年恒指平均回報13%

回顧去年蛇年，雖然年內在美國總統特朗普的關稅政策影響下波幅曲折，但恒指依然終於擺脫有紀錄以來「蛇年必跌」的效應，以最後收市26705點計，整個蛇年恒指累升32%。至於馬年走勢，自恒生指數1969年11月推出以來，合計經歷4個馬年，錄得3升1跌，上升概率高達75%，其中於1978至1979年間的馬年錄得最高升幅，約32.11%，只有在2002至2003年間的馬年錄得14.53%跌幅。按照恒指公司報告排序，在4次馬年期間恒指錄得13%平均回報，在12生肖年當中排行第8名，屬中下位置的穩健派。

黃敏碩：寧德時代中長期看600元

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩指出，新任聯儲局主席將於馬年履新，美國減息周期將得以確認，隨美匯持續走弱，資金可望流入亞洲及中港市場，整體而言相較於蛇年，馬年的市場環境更加正面，加上日本、韓國和台灣等亞洲股市早已屢創新高，資金有望輪到至中港股市，預計馬年股市穩定向上機率較高，恒指馬年或有條件可望回升至31000點水平。馬年或可留意美匯走勢和債息變化，因對資金流向影響較大。黃敏碩兩大利是股為寧德時代（3750）及建滔積層板（1888）。

聶振邦：聯想AI電腦值看好

高歌證券金融首席分析師聶振邦認為，港股於馬年開局暫缺乏蛇年啟動時即中國人工智能初創公司DeepSeek帶來的AI熱潮的驚喜利好，資金避險情緒升溫，焦點轉向國際地緣政治、貴金屬及有色金屬價格波動，預料馬年港股升幅或難及蛇年，但年內仍有機會上試29000至29500點，26800至26900點則為短期支持，若市場持續走弱，26200至26300點貨暫將成為港股強支持區間。於馬年地緣政治仍是核心變量，包括美國對中、歐等經濟體施壓，內地對大型科企監管亦是焦點，同時內地利好政策落地效果，也將影響港股市場情緒。他送出的兩大利是股，分別是聯想集團（992）及華潤電力（836）。

梁杰文：晶泰控股雙重AI概念

宏高證券投資經理梁杰文指出，美國已經踏入減息周期，加上環球人工智能發展迅速，創造出大量投資機會；加上近期亞太區股市如日本、韓股等均創出歷史高位，將有助港股市場氣氛，相信港股馬年能夠保持升勢，料恒指馬年中有上望29000點可能性，但馬年要留意美國聯儲局減息步伐和AI發展，以及對其他行業的影響兩大因素。梁杰文的利是股，包括港交所（388）和晶泰控股（2228）。

陸秉鈞：MINIMAX不估頂 目標破千元

獨立分析師陸秉鈞表示，港股馬年走勢暫時未能太樂觀，留意恒指於今年第2季或可能回試低位。自去年第4季開始至今，港股火車頭大型科網股走勢持續疲弱，反觀一眾傳統本地經濟股份如銀行、地產股等卻一枝獨秀，創下多年新高甚至歷史新高，舊經濟股與新經濟股的兩極化表現，導致恒指陷於缺乏單邊走勢情況，預料資金在年中將重現輪換，屆時科技股有機會跑贏本地傳統經濟股，恒指馬年目標預測在25000至26000點之間。陸秉鈞交出兩大利是股，包括網易（9999）與MINIMAX（100）。