Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年利是股｜AI概念大爆發 專家心水逐隻數 潛在回報可達40% MINIMAX有望成「金牛股」

股市
更新時間：06:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-20 HKT

新春大年初四是港股馬年首個交易日，港股正式「去蛇迎馬」，市場對港股馬年走勢普遍樂觀，尤其是在美國減息周期和人工智能（AI）概念炒作下，預期最樂觀情況恒指有機會見30000點。《星島日報》邀請4位股壇名家作馬年走勢分析及派發利是股，綜合而言，名家利是股的整體部署策略上可謂「攻守兼備」，在消費、AI、大模型、金融、電池等熱門板塊均有涉及。

過往馬年恒指平均回報13%

回顧去年蛇年，雖然年內在美國總統特朗普的關稅政策影響下波幅曲折，但恒指依然終於擺脫有紀錄以來「蛇年必跌」的效應，以最後收市26705點計，整個蛇年恒指累升32%。至於馬年走勢，自恒生指數1969年11月推出以來，合計經歷4個馬年，錄得3升1跌，上升概率高達75%，其中於1978至1979年間的馬年錄得最高升幅，約32.11%，只有在2002至2003年間的馬年錄得14.53%跌幅。按照恒指公司報告排序，在4次馬年期間恒指錄得13%平均回報，在12生肖年當中排行第8名，屬中下位置的穩健派。

黃敏碩：寧德時代中長期看600元

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩指出，新任聯儲局主席將於馬年履新，美國減息周期將得以確認，隨美匯持續走弱，資金可望流入亞洲及中港市場，整體而言相較於蛇年，馬年的市場環境更加正面，加上日本、韓國和台灣等亞洲股市早已屢創新高，資金有望輪到至中港股市，預計馬年股市穩定向上機率較高，恒指馬年或有條件可望回升至31000點水平。馬年或可留意美匯走勢和債息變化，因對資金流向影響較大。黃敏碩兩大利是股為寧德時代（3750）及建滔積層板（1888）。

聶振邦：聯想AI電腦值看好

高歌證券金融首席分析師聶振邦認為，港股於馬年開局暫缺乏蛇年啟動時即中國人工智能初創公司DeepSeek帶來的AI熱潮的驚喜利好，資金避險情緒升溫，焦點轉向國際地緣政治、貴金屬及有色金屬價格波動，預料馬年港股升幅或難及蛇年，但年內仍有機會上試29000至29500點，26800至26900點則為短期支持，若市場持續走弱，26200至26300點貨暫將成為港股強支持區間。於馬年地緣政治仍是核心變量，包括美國對中、歐等經濟體施壓，內地對大型科企監管亦是焦點，同時內地利好政策落地效果，也將影響港股市場情緒。他送出的兩大利是股，分別是聯想集團（992）及華潤電力（836）。

梁杰文：晶泰控股雙重AI概念

宏高證券投資經理梁杰文指出，美國已經踏入減息周期，加上環球人工智能發展迅速，創造出大量投資機會；加上近期亞太區股市如日本、韓股等均創出歷史高位，將有助港股市場氣氛，相信港股馬年能夠保持升勢，料恒指馬年中有上望29000點可能性，但馬年要留意美國聯儲局減息步伐和AI發展，以及對其他行業的影響兩大因素。梁杰文的利是股，包括港交所（388）和晶泰控股（2228）。

陸秉鈞：MINIMAX不估頂 目標破千元

獨立分析師陸秉鈞表示，港股馬年走勢暫時未能太樂觀，留意恒指於今年第2季或可能回試低位。自去年第4季開始至今，港股火車頭大型科網股走勢持續疲弱，反觀一眾傳統本地經濟股份如銀行、地產股等卻一枝獨秀，創下多年新高甚至歷史新高，舊經濟股與新經濟股的兩極化表現，導致恒指陷於缺乏單邊走勢情況，預料資金在年中將重現輪換，屆時科技股有機會跑贏本地傳統經濟股，恒指馬年目標預測在25000至26000點之間。陸秉鈞交出兩大利是股，包括網易（9999）與MINIMAX（100）。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
16小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
13小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
13小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
8小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
12小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
9小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
12小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
15小時前