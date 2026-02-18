Nvidia沽清軟銀旗下ARM持股 5年前曾試圖收購失敗

根據美國證交會2025年第四季13-F文件顯示，軟銀集團（Softbank Group）悉售Nvidia（NVDA）股份之際，Nvidia上季亦出售了其剩餘的安謀（ARM）股份，使其持有的Arm股份降至零。股價方面，Nvidia周二收升1.2%至184.97美元，Arm亦升1.3%至126.89美元。

Arm為軟銀旗下晶片技術公司，雖然Nvidia於5年前曾試圖作出收購，但最終以失敗告終。據彭博引述監管文件指出，Nvidia上季拋售了110萬股Arm股票，以周二收市價計算，價值約1.4億美元。

一度被視為史上規模最大交易

報道提到，此舉為這兩家公司一段動盪的歷程畫上句號，Nvidia在2020年同意以400億美元收購Arm，當時被認為是晶片產業有史以來規模最大的交易，但這筆交易幾乎立即遭到監管機構和客戶的反對。

由於Arm的技術是全球大多數先進半導體的基礎，該公司的獨立性被視為非常重要的資產。到了2022年2月，雙方宣佈終止協議，Arm隨後繼續推進上市計劃，並於2023年9月在納斯達克掛牌。