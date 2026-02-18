宇樹人形機器人搭載禾賽激光雷達 春晚效應推升股價

今年央視馬年春晚演變成人形機械人競技場，包括宇樹科技（Unitree）等4家人形機械人初創企業齊齊登上春晚舞台。值得留意的是，宇樹兩款人形機器人全部搭載了禾賽JT128激光雷達，幾十部宇樹G1機器人與一部H2機器人一同在台上秀出「賽博真功夫」。受消息影響，禾賽（HSAI）在美上市股價周二曾升近一成，高見28.21美元，收市報26.77美元，升近4%。

禾賽JT激光雷達交付逾20萬顆

據內媒報道，舞台上一排排機器人動作行雲流水，跳馬、後空翻，動作連貫、招招精準，機器人甚至和小朋友們展開「人機對決」，對練棍術及耍雙節棍。

宇樹G1機器人

該幾十部人形機器人實時協同、超低同步延遲，背後是宇樹科技自研AI融合定位算法與禾賽JT激光雷達的聯手。作為當前搭載具身智能機器人最暢銷的迷你型360°激光雷達，禾賽JT系列激光雷達累計交付量已突破20萬顆，應用於多款具身智能機器人產品。

