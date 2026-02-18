股神巴菲特再現「神準」操作 亞馬遜急跌前大減倉 再沽蘋果美銀 買入一隻媒體股

「股神」巴菲特去年底已卸任巴郡CEO一職，但其上季「最後部署」繼續備受市場關注。根據美國證監會（SEC）13F文件顯示，巴郡上季繼續調整科技巨頭持倉，大幅沽出770萬股亞馬遜（AMZN），令其持倉大減77%，並且出售約5,080萬股美國銀行（BAC）及1,030萬股蘋果（AAPL），為巴郡連續第3季減持蘋果。不過，巴郡季內首次建倉一隻傳統媒體股，購入近510萬股紐約時報（NYT）。

巴菲特執掌下最後持倉報告

今次公佈的13F文件為巴菲特執掌巴郡60年來最後一份持倉報告，其繼任人Greg Abel已於今年1月1日正式接任集團CEO；同時，巴郡將於2月28日公佈全年業績，屆時Greg Abel將發佈首封「致股東信」。

根據文件顯示，紐約時報是巴郡上季唯一新買入個股，當季建倉超過506萬股，市值約3.52億美元。受消息影響，紐約時報股價盤後一度升逾一成，其後升幅收窄，收報75.8美元，升約2.4%。

增持雪佛龍及安達保險

除了買入紐約時報外，巴郡上季亦增持了雪佛龍（CVX）和瑞士安達保險（CB）。季內，巴郡增持安達保險近292萬股，持股數目按季增9.3%，在巴郡投資組合中佔比從去年第三季的3.31%升至第四季3.9%。若以持倉佔比升幅看，安達保險是第四季增持最多個股。

雪佛龍方面，上季買入逾809萬股，持股數目按季增6.6%，持股按季增加0.15個百分點至7.24%。以持倉市值增幅看，雪佛龍則是第四季增持最多個股。此外，巴郡上季也增持了36.8萬股達美樂披薩（DPZ），持股數目按季增12.3%。

亞馬遜今年創20年最大跌幅

另一方面，以持倉佔比變動計算，亞馬遜是巴郡上季減持幅度最大個股。文件顯示，亞馬遜在巴郡投資組合中佔比從去年第三季的0.82%降至第四季的0.19%，持股數量則減少至約230萬股，按季大減77.2%。更值得留意的是，亞馬遜今年以來股價累跌逾12%，為20年來最大同期跌幅，並一度創出連跌9個交易日的跌浪。

蘋果仍是巴郡最大重倉股

巴郡季內亦拋售蘋果逾1,029萬股，持股按季減4.3%，在巴郡投資組合中佔比從去年第三季的22.69%降至第四季的22.6%。以按季減少的市值看，蘋果是巴郡第四季減持最多個股，但減持股份已不及前一季，去年第三季巴郡減持蘋果約4,179萬股。同時，截至去年底，蘋果仍是巴郡最大重倉股。

另一重倉股美國銀行亦遭巴郡持續減持。巴郡上季沽出近5,080萬股美銀，持股數目按季減少8.9%，持股佔比亦降至6.89%。截至去年底，美銀仍是巴郡第三大重倉股，但持股已從2024年中的10.3億股降至5.17億股，即過去年半以來已減持約50%。

卡夫亨氏第四季持股不變

至於巴郡對卡夫亨氏（KHC）的持股於第四季保持不變，繼續是其十大持倉股之一；該股早前表示暫停去年9月宣佈的分拆計劃，而巴菲特曾稱對分拆決定感到失望，巴郡亦一度表示有意減持。此外，巴郡亦對美國運通（AXP）、可口可樂（KO）及Google母公司Alphabet（GOOGL）的持股不變。

巴郡去年第四季十大重倉股包括：

1. 蘋果（AAPL）

2. 美國運通（AXP）

3. 美國銀行（BAC）

4. 可口可樂（KO）

5. 雪佛龍（CVX）

6. 穆迪（MCO）

7. 西方石油（OXY）

8. 安達保險（CB）

9. 卡夫亨氏（KHC）

10. Google母公司Alphabet（GOOGL）

