美股七雄變「雙熊」 Meta危危乎 亞馬遜創20年最長跌浪 關注股神會否再沽蘋果

隨着市場對大型科企激進的資本開支及盈利不足產生質疑，過往投資者趨之若騖的「美股七雄」近期表現弱勢、甚至部份已陷入「熊市」（股價自高位回落逾兩成），其中微軟（MSFT）高位累挫逾27%最傷；亞馬遜（AMZN）股價9連跌，創近20年來最長的連續下跌紀錄；Meta（META）與熊市僅一線之差；而表現相對較佳的蘋果（AAPL），本周市場亦關注會否再遭「股神」投資旗艦巴郡減持。展望將來，「美股七雄」若要扭轉劣勢，或許要寄望Nvidia（NVDA）於本月25日公佈一份令市場滿意的業績，以證實AI熱潮還未完。

龐大資本支出 恐令亞馬遜舉債

綜合媒體報道，亞馬遜、微軟、Meta和Google母公司Alphabet（GOOGL）於2026年的AI資本支出預計將逾6,500億美元（逾5萬億港元），其中以亞馬遜的資本支出最高，達2,000億美元。針對亞馬遜而言，有分析指市場憂慮其龐大的資本支出可能導致其今年自由現金流轉負，並逼使公司需要開始舉債；若要消除投資者對於過度開支的憂慮，則必須展現切實的投資回報，但這可能需要數年才能兌現。

據英國《金融時報》報道，亞馬遜行政總裁Andy Jassy早前宣布的巨額投資將主要集中在運算基礎設施上，約四分之三預算分配至雲計算部門AWS。不過，有AWS員工指公司的激進舉措反映出內部焦慮，亦即亞馬遜未能充份利用其在雲計算領域的先發優勢，特別是在爭取主要AI供應商合約方面慢於競爭對手。

微軟雲業務或3年內超過AWS

微軟作為OpenAI早期投資者之一，早已鎖定與OpenAI的雲計算合作，而亞馬遜直至OpenAI允許進行重組後，才簽署價值380億美元的雲計算協議，但相比於OpenAI與微軟簽署2,500億美元合同，以及與甲骨文達成的3,000億美元交易，顯得相形見絀。

雖然AWS去年創近1,300億美元銷售額，並貢獻了亞馬遜總利潤60%以上，為全球最大雲端服務供應商，但有分析師預測，隨着對AI驅動的雲端服務需求激增，微軟雲業務將在未來3年內超過AWS。

微軟早「入熊」 高位累瀉27%

該股近日亦成為市場焦點，股價正經歷9連跌，上周五收報198.79美元，9個交易日累計急瀉19%，同時亦是繼微軟之後第二間陷入熊市的「美股七雄」，已較高位累瀉23%。

事實上，微軟股價於1月29日亦已陷入熊市，此前一天公司公佈的Azure雲業務增長未能達到投資者預期。截至上周五收市，微軟股價收報401.32美元，已較高位累瀉27%。

Meta累跌逾19% 僅一線之差

至於Meta則最有可能成為下一間跌入熊市的「美股七雄」，該股上周五收報639.77美元，已較去年8月高位累跌19.5%，與陷入熊市僅一線之差。儘管Meta第四季收入和利潤超出華爾街預期，但其AI支出增加和利潤率壓力已打擊了投資者信心。

「美股七雄」股價表現 股份 上周五收報（美元) 52周高位 股價相較高位變幅 微軟（MSFT） 401.32 553.5 -27.5% 亞馬遜（AMZN） 198.79 258.6 -23.1% Meta（META） 639.77 795.06 -19.5% Tesla（TSLA） 417.44 498.83 -16.3% Nvidia（NVDA） 182.81 212.17 -13.8% Google（GOOGL） 305.72 349 -12.4% 蘋果（AAPL） 255.78 288.35 -11.3%

巴郡本周公布持股變動 蘋果成焦點

蘋果方面，目前股價相對高位跌約11%，為「美股七雄」中相對較佳。不過，巴郡將於周二（17日）美股盤後公布第4季持股變動，為「股神」巴菲特擔任CEO的最後一季，市場正高度關注該公司是否持續拋售蘋果股票。雖然蘋果目前仍是巴郡最大持股，價值約600億美元，但與高峰期相比已經減持約75%。

Google成相對獲看好「美股七雄」

此外，據外媒《MarketWatch》引述Apex Fintech Solutions風險副總裁Mike Treacy指出，近期拋售已突顯出「美股七雄」之間日益擴大的分化。他續指，自去年秋季以來，市場已對循環融資交易的擔憂加劇，投資者已從與微軟、Nvidia和甲骨文（ORCL）相關的OpenAI交易中輪換出來，轉而青睞Alphabet和博通（AVGO）的生態系統。

Treacy補充，Alphabet因垂直整合技術在一定程度上抵消了過度支出的擔憂，使其免受科技股拋售潮的最嚴重衝擊；同時，他認為Google可望憑藉其自研的TPU晶片項目，獲得相對其他公司的溢價。相反，亞馬遜、微軟和Meta股價近期遭受更大衝擊，主因投資者對這些公司AI支出能否帶來足夠投資回報信心不足。

Nvidia月尾放榜 料成AI交易重要指標

展望未來，Treacy認為AI交易的下一個重要催化劑將是Nvidia於2月25日公佈的業績，屆時將揭示AI熱潮是否正在降溫，或者Nvidia是否成功捕捉到其最大客戶投入該領域的數十億美元資金。

對於Nvidia的業績，瑞銀分析師Timothy Arcuri則指出，投資者預期Nvidia本季收入約740億至750億美元，高於分析師預估的715.9億美元，並將關注其對於如何抵禦競爭對手壓力的策略。

