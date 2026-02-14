AI重創軟件企業前景 Spotify已放棄人手編程 高盛定制「抗AI投資組合」 5間不敗個股

AI對傳統行業的顛覆正籠罩多個板塊，法律科技、金融數據、軟件、財富管理、物流、商業房地產等股票先後受重創。對於被AI重創的軟件股、科技風投家、深水資產管理公司的創始人Gene Munster認為，軟件公司急需一個「Google時刻」，一如Google去年成功捍衛其搜索業務，軟件公司急需類似情況來證明其自身重要性。同時，大行高盛近日推出投資組合，押注一些無懼被人工智能(AI)取代的公司。

市場更意識到變革將至

科技風投家Munster表示，人工智能對現實世界生產力產生了顯著影響，並提到音樂串流平台Spotify的首席執行官此前透露，該公司最好的程式員「自去年12月以來就沒有編寫過代碼」。他認為此事意義重大，因Spotify並非一家以人工智能為先的公司，但其員工隊伍已經在發生轉變，「市場越來越意識到，這場變革終將到來」。

Munster認為，軟件公司的長期價值取決於，在勞動力中，機械人的數量最終是否會超過人類的數量。如果機械人大規模取代人類員工，那麽傳統軟件崗位的需求將會大幅減少，將對Salesforce等巨頭的盈利模式構成威脅。他又認為，面臨AI顛覆的公司必須積極應對，否則就有失去市場地位的風險，例如徹底調整招聘和基礎設施，否則很難繼續實現盈利增長。

高盛列受惠採用AI公司

高盛近日推出了一個交易組合，買入其業務被視為AI難以取代的公司，同時賣空工作流程可能被AI越來越多地自動化或內部複製的公司。該行看好可能直接受益於AI採用率上升的業務，包括算力提供商、數據基礎設施、可觀測性、網絡安全、超大規模雲和AI開發平台。該組合包括Cloudflare、CrowdStrike 、Palo Alto Networks、甲骨文(Oracle)和微軟(Microsoft)等。

高盛盤點難被AI取代美股，上榜企業包括微軟。

賣空方面，針對隨著AI能力擴展可能被自動化或在內部重建的軟件傾向的工作流程。這些包括Monday.com、Salesforce、DocuSign、埃森哲(Accenture)和多鄰國(Duolingo )。

高盛美國定制投資組合團隊副總裁Faris Mourad在報告中寫道：「我們預計投資組合的長倉將從最近的軟件拋售中恢復，而賣空部分將落後。」

近期市場對AI顛覆傳統行業的焦慮持續加劇。上周，AI初創公司Anthropic推出了針對內部法律團隊的生產力工具，引發了法律軟件和出版股的大幅拋售。而鮮為人知的初創公司Altruist推出稅務策略工具後，拋售潮繼續，導致嘉信理財、LPL金融控股(LPL Financial Holdings)等公司股價在過去一周下跌10%或以上。

華爾街對軟件公司的懷疑態度已經持續數月，但最近情緒已從謹慎轉為徹底防御。隨著市場擔憂生成式AI可能侵蝕傳統商業模式並壓縮利潤率，投資者紛紛拋售該行業的股票。

相關文章：AI威脅蔓延 美股再受累急挫 前唱K設備企業顛覆物流業 CEO︰做夢也沒想到這一天

軟件服務盈利增長料14%

另外，拋售潮也涉及估值重置。在一年前，軟件股的市盈率達51倍，使該行業成為股票市場中最昂貴的行業，該行業最新市盈率的27倍。

盈利預期方面，分析師預計大致維持不變，據彭博數據，軟件和服務子行業預計將在2026年實現約14.1%的盈利增長。雖然這落後於更廣泛的科技行業預期的31.7%的增長速度，但仍超過標普500指數預期的13.7%的增長。

