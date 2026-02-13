阿里及百度等擬被納入中國軍事企業清單 阿里斥毫無依據 ADR仍較港股高水

外電報道，特朗普政府阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亞迪（1211）等多家中國企業，新增列入被指控為中國軍方提供援助的企業名單「第1260H條清單」。

阿里巴巴美股（BABA）一度急挫3.7%，其後跌幅收窄至1.6%；百度美股（BIDU）曾跌5%，目前跌2.5%。兩股股價已較港股高水。

阿里巴巴：對歪曲形象行為採法律行動

阿里巴巴回應指，將其列入第1260H條清單的提議毫無依據，阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。該集團指，對於任何試圖歪曲其形象的行為，將採取一切可行的法律行動。

藥明康德、比亞迪同列入名單

路透及彭博引述消息人士報道，被列入軍事清單企業還包括藥明康德（2359）、速騰聚創（2498）、路由器製造商TP-Link等，但半導體製造商長江存儲獲剔除。

美國防部或未來禁與清單企業合作

假如企業被納入美國國防部「1260H清單」，事實上不等於立即被實施制裁，但根據一項新的美國法例，美國國防部在未來數年將被禁止與名單上的公司簽訂合約或進行採購。

此外，此舉也向美國國防部及其他美國政府機構的供應商發出明確訊息，表明美國軍方對這些公司的立場，這促使部分已被列入名單的公司，曾就此對美國政府提出訴訟。

名單已包含多家中國科技巨頭

1260H清單上最初在2021年公布，目前已有逾130家中國實體，包括多家知名中國企業，例如中國科技巨頭騰訊控股（700），以及全球主要的電動車電池製造商寧德時代（3750）。

騰訊在被列入名單時曾澄清，其業務不會受到影響，並將啟動程序以修正其被錯誤納入的情況；寧德時代則發聲明表示，公司沒有從事任何與軍事相關活動。

自去年12月，多名美國國會議員曾致函美國國防部長，敦促五角大樓將多家中國科技公司加入名單，當中包括人工智能公司DeepSeek、智能手機製造商小米（1810），以及電子顯示器生產商京東方科技。