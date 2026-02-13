美團發盈警 料去年轉蝕逾233億人幣 行業空前激烈競爭影響延至首季

美團（3690）發盈警，預期2025年度錄得虧損約233億至243億元（人民幣，下同），相對2024年度盈利358.08億元，業績由盈轉虧。集團解釋，虧損主因核心本地商業業務由2024年經營溢利524.15億元，轉為2025年經營虧損約68億至70億元，加上集團加大海外業務投入。

美團股價收報82.15元，跌3.2%，近兩年新低。過去一年股價已累跌逾51%。

充足現金支撐業務穩健發展

美團表示，為應對2025年行業空前激烈競爭，集團戰略性加大對生態體系的投入，包括強化營銷推廣、增加騎手權益、支援商戶提升效率等。集團承認，相關措施對核心本地商業業務盈利能力造成影響，虧損趨勢預料將於2026年首季延續，但集團擁有充足的現金以支撐業務的穩健發展。

堅決反對非理性競爭

集團表示，將持續推動AI及無人配送技術發展、創新業務模式、精細化運營及完善行業生態。董事會相信，該等措施將鞏固核心優勢，推動長期增長。集團強調，堅決反對非理性競爭，將以更優質量及服務贏得消費者信任。

