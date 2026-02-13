恒指挫465點 美團急跌3% 紫金瀉8%遜藍籌 專家料假前半日市偏軟｜港股收市

港股長假期前最後一天全日市沽壓嚴重，恒指收報26567點，跌465點或1.7%，失守10天及20天線。大市成交2575億元；北水落閘前大幅淨流入202.2億元，港股通將於2月24日年初八重開。

三大指數全周保不失 恒指微升7點

全周計，三大指數仍勉強保不失，恒指累計微升7點；國指升1點；科指亦累升14點或0.3%。美團（3690）全周累瀉10.1%，成表現最曳藍籌；信達生物（1801）及藥明康德（2359）則分別累升11.5%及7.8%，藍籌股中表現最佳。

恒指單日隨外圍裂口低開392點，一度將跌幅收窄至258點，已無以為繼，全日反覆向下，最多大跌588點，收市報26567點，跌465點。國指收報9032點，跌142點。科指報5360點，挫48點或0.9%。

科技股普遍受壓，美團急挫3.2%收報82.15元，再見約2年新低；百度（9888）插3.1%報135.8元；阿里巴巴（9988）跌2%報155.4元；騰訊（700）跌0.7%報532元。但小米（1810）逆市升0.9%收報36.84元。

油金價大跌 三桶油受壓

資源及貴金屬板塊再現沽貨潮，國際金價隔晚再失守5000大關，紫金礦業（2899）瀉7.6%報41.58元；中國宏橋（1378）挫5.4%報35.22元，成表現最差兩隻藍籌股。另外國際能源總署預計今年石油將顯著供應過剩，市場對此憂慮情緒蓋過美伊談判風險，紐約期油隔晚挫3%，本港「三桶油」亦偏軟，中石化（386）插5.1%報5.37元；中石油（857）跌4.3%報9.05元；中海油（883）跌3.5%報24.24元。

傳統金融股亦散水，友邦（1299）大跌4.2%報80.3元；中人壽（2628）跌3.7%報33.08元；滙控（005）跌2.7%報135.7元；中國平安（2318）挫2.2%報70.35元；港交所（388）跌2.1%報405.2元。

智譜再飆兩成

AI大模型股持續逆市上漲，智譜（2513）急飆20.6%報485元；Minimax（100）勁升15.6%收報680元；AI概念股的海致科技（2706）首掛收報92.6元，較上市價大升2.42倍，一手帳面賺13108元。

伍禮賢料下試26300點支持 外資難夾高港股

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股短線仍有壓力，拖累大市的科技股未見反彈跡象，預期下周一半日市或要下試26300點支持位。他解釋，在缺乏北水情況下，港股將較受外資影響，但近期外圍氣氛亦較淡，不利蛇年「收爐」表現。

———

承接美股跌勢，恒指今早低開392點，最多曾跌494點；中午收報26548點，跌484點或1.79%。成交額1,284.06億元。科指半日跌89點或1.65%，報5319點。

科網股沽壓沉重，美團（3690）跌4.53%；百度（9888）跌3.78%；京東（9618）跌3.04%；阿里巴巴（9988）跌2.27%；騰訊（700）、網易（9999）跌1.6%；小米（1810）跌0.54%。

紫金（2899）跌5.19%，為半日表現最差藍籌。

首日掛牌的海致科技（2706）中午收報89.1元，較上市價27.06元高出229.2%。

智譜（2513）為在上海交易所科創板上市的輔導機構，半日升11.89%；同業的MINIMAX（100）升9.43%，兩股均創上市以來新高。

———

0930：重磅科技股急挫，加上AI 對傳統行業的顛覆性蔓延其他行業，美股三大指數大跌。道指收市挫669點或1.34%，報49451點；標指跌108點或1.57%，報6832點，連跌第3日；納指挫469點或2.03%，報22597點；反映中國概念股表現的金龍指數下滑3%，報7599點。

蘋果受Siri更新或延期，以及Apple News或遭審查的消息影響，下瀉5%，創下去年4月以來最差單日表現。思科毛利率指引令市場失望，股價大瀉12.3%。

其餘重磅科技股普遍下跌，博通跌逾3%，Telsa、Meta、亞馬遜均跌逾2%，英偉達跌1.6%，微軟、Alphabet跌0.6%。另外，AI威脅蔓延至物流運輸及商業地產服務，CBRE跌8%、Jones Lang LaSalle跌7%。

港股方面，恒指低開392點，報26640點。科網股，騰訊（700）跌1.86%；阿里巴巴（9988）跌2.9%；美團（3690）跌0.94%。

現貨金價隔晚曾回落4%，現貨銀價曾瀉11.7%。紫金礦業（2899）跌3.46%、紫金黃金國際（2259）跌3.15%；招金礦業（1818）及山東黃金（1787）亦跌逾3%。中國白銀集團（815）跌3.17%。

長和（001）跌1.89%，報62.3元。該公司昨日收市後宣布，已根據投資保護條約，就巴拿馬港口爭議事項通知巴拿馬，並邀請該國進行磋商，持續積極尋求解決方案。長和亦向願意接管長和兩個港口的馬士基發出通知，有關舉動將對長和造成損害，並引發法律行動；亦告誡第三方切勿就兩個貨櫃碼頭的營運，串通參與任何不合法的行動。

永利澳門（1128）上季經調整物業EBITDAR跌7.45%，股價低開0.98%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股45.67萬港元。騰訊(700)、小米(1810)、美團(3690)分別獲淨買入14.29億港元、10.2億港元、9.85億港元；藥明生物(2269)紫金礦業(2899)、泡泡瑪特(9992)分別遭淨賣出3.92億港元、3.46億港元、3.01億港元。