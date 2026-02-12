韓國投資者再掃貨中國股票 即睇十大買入名單 AI龍頭MINIMAX居首

韓國投資者再度掃貨中國股票，當中包括大舉買入AI大模型龍頭MINIMAX（100）。 值得留意的是，MINIMAX於今年1月才上市，至今年累升逾250%；暫報587元，單日升逾14%。

包括瀾起科技及藥明合聯

據內媒引述韓國預托結算院（KSD）旗下SEIbro數據指出，截至2月10日，在港交所市場上，韓國股民年內買入金額排名前十的分別為MINIMAX、華夏滬深300 ETF（3188）、瀾起科技（6809）、安碩恒生科技ETF（3067）、南方東英每日槓桿三星電子（7747）、英諾賽科（2577）、Premia中國科創50ETF（3151）、藥明合聯（2268）、歌禮製藥（1672）及Global X中國半導體ETF（3191）。

其中，韓國股民買入Minimax金額約2,067萬美元、買入華夏滬深300ETF金額約1,918萬美元、買入瀾起科技約1,864萬美元、買入安碩恒生科技ETF金額約736萬美元、買入南方東英每日槓桿三星電子的金額約732萬美元、買入英諾賽科金額約416萬美元、買入Premia中國科創50ETF的金額約337.95萬美元、買入藥明合聯約312萬美元、買入歌禮製藥約244萬美元，以及買入Global X中國半導體ETF金額約207萬美元。

投資「口味」與2025年有變

報道指出，韓國股民的投資「口味」與2025年相比有顯著變化，從偏好成熟科技股和港股龍頭，轉向重倉新興科技公司。根據2025年全年數據顯示，韓國股民淨買入金額排名前十的港股分別為小米（1810）、Global X中國半導體ETF、優必選（9880）、阿里巴巴（9988）、老鋪黃金（6181）及中芯國際（981）等。

報道又提到，中國在前沿科技領域的快速發展引發了韓國投資者的高度關注，而「韓國人開始大量買進中國股票」的話題早於去年3月已登上微博熱搜。事實上，花旗近日一份報告中明確表示，在亞股中看好中國市場，主因企業每股盈測修訂趨勢較佳、估值合理，且受惠於AI等結構性主題。



