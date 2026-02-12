港股成交趨淡靜 動力亦減弱｜古天后

2月12日，大致多雲，下午部份時間有陽光。美國最新數據顯示，當地就業市場開始穩定，交易員押注聯儲局減息將延後至7月份。數據突顯美國經濟具韌性，但美國總統特朗普據報私下評估退出《美墨加協定》（USMCA），美股高開後反覆回落，但沽壓唔算大，三大指數略為回吐。美市收市，道指跌66點或0.13%，報50121，終止過去3個交易日連創新；標指回落不足1點，報6941；納指跌36點或0.16%，報23066。

個別股份中，玩具生產商美泰（Mattel）去年第四季假期旺季盈利表現不及預期，並估算今年盈利倒退，拖累股價收市急瀉25%；叫車平台Lyft今季盈利預測令人失望，股價亦大跌17%；散戶投資平台Robinhood上季盈利大減，股價跌8.8%。IBM跌4.4%，為跌幅最大道指成份股，微軟回吐2.2%，美國運通及摩根大通齊齊跌逾2%，卡特彼勒（Caterpillar）升4.4%，為表現最強道指成份股。

聯儲局3月減息機會率不足5%

就業數據公布後，交易員預期聯儲局3月份減息機會率不足5%。交易員料當局今年底前累計減息0.49厘，意味年內減息約兩次，每次0.25厘，減幅較之前預估0.59厘下降為少。美國10年期債息曾升6.2個基點，報4.207厘；對息口較敏感嘅2年期債息抽高9.52個基點，至3.5472厘。就業數據公布前，特朗普周二接受霍士財經訪問時表示，美國利率應該全球最低，而且利率應較現水平低2個百分點。

同日，克利夫蘭聯儲銀行總裁Beth Hammack表示，官員評估後續經濟數據期間，利率可能更長時間內維持喺目前水平；達拉斯聯儲銀行總裁Lorie Logan指出，通脹有望持續放緩，但就業市場需顯著轉弱先會促支持進一步減息。巴克萊策略員認為，聯儲局縮減資產負債表將耗時多年，導致金融環境收緊，可能需要減息來抵消影響。

美滙指數一度上揚0.49%，高見97.272；日圓報152.8兌每美元，彈1.19%後升幅放緩；不過大方向美元仍然走弱，反彈亦不足以扭轉弱勢。現貨金曾漲1.87%，高見5,119.3美元；印尼暗示大削今年鎳礦產量配額，鎳價曾再升2.55%至每噸18,003.38美元。

恒指明日季檢 渣打成染藍大熱

港股昨日持續反彈，恒生指數高開63點後，雖然早段曾倒跌49點，低見27133，其後重拾升勢，收市升83點，報收27266，連續第三個交易日反彈，不過隨住下周春節假期逼近，成交持續縮減，噚日成交額2,172億元。港股自本周一回升後，重返20日線之上，暫時於日線保力加通道內游走，即使下周假期，估計成交將趨向淡靜，大市動力將減弱，本周仍有機會借機回補周一下跌裂口，但估計2月份內仍可保持於保力加通道內，即移動區間或於26200至27700之內，或於20日線即26900附近上落。

另外，恒指服務公司將於明日公布季檢結果，由於恒生銀行（011）已於1月底退市，估計將有新成員加入，甚至再添一、兩隻新恒指成份股，以便達到增至100隻恒指成份股目標。今次季檢焦點仍為邊隻股代替恒生，目前市場估計以渣打（2888）染藍為大熱。不過渣打於過去四個月股價已累升近三成，再高追值博率有限，宜候調整吸納。

