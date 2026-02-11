41%券商去年營收持平 證券業協會調查：8%公司減人工

香港證券業協會一調查報告顯示，有41%的受訪券商去年營收錄得持平，有8%受訪者認為公司的工資將會錄得減幅。香港證券業協會主席鄔奇表示，核心原因在於傳統券商面臨客戶流失問題，部分客源流向互聯網券商，疊加行業競爭加劇，營收增長承壓，預期若市道繼續暢旺，券商數目將會繼續上升。

籲設細價股市場方便中小企

對市場關注的交易制度， 鄔奇提及，會員關注處理細價股退市或退市後買賣，建議例如加開特別版，方便散戶變現，亦建議開設非創業板的細價股市場，放寬規定，方便中小型公司集資或轉型。他又指，核心難點在於能否實現如美股般的1股買賣模式，香港市場五成股票價格在1元以下，若推行1股買賣，需同步優化交易費用結構，方能降低投資者成本、提升參與度。

香港證券業協會副主席李穎妤表示，現時香港券商競爭較大，自從港交所（388）推出新股結算平台FINI後，劵商在相關的孖展融資收入有所下降，需要在財富管理方面提供相關服務來賺取收入，料未來將會出現更多元化業務的券商。

鄔奇表示，當前券商還需承擔監管趨嚴、風控合規要求提升帶來的成本上漲壓力，而資訊科技（IT）投入、風控合規建設屬於行業剛性需求，成為券商主要開支項。他指出，行業協會正積極引入金融科技、人工智能等技術手段，鼓勵券商借力科技降低運營成本。

逾40%人：香港今年最值得投資

另外，調查顯示，70%受訪者預計今年會增加人手，近一半料涉及資訊科技相關員工；近一半（49%）受訪者對今年港股看法樂觀，認為全年有望升5%至20%；逾40%受訪者認為香港是今年最值得投資市場，其次是內地市場（28%），看好美國則佔11%。

是次調查是香港證券業協會於今年1月13日至1月23日進行，共收回152份回應。

