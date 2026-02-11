恒指升83點 創科漲5%跑出 小米升4% 專家：長假前一動不如一靜｜港股收市

港股臨近長假期窄幅上落，恒指收市報27266點，升83點，連續三日企穩兩萬七關，累升707點。大市成交縮至2172億元；北水淨流入48.2億元。

恒指高開63點，一度轉跌50點後回升，最多漲142點，午後走勢反覆，收市報27266點，升83點。國指收報9268點，升25點。科指報5499點，升48點或0.9%。

減息憧憬升溫 領展揚4%

美國減息預期升溫，息口敏感股造好。創科實業（669）收升4.9%報119.9元，成表現最好藍籌股；領展（823）亦漲3.8%報36.88元。

小米（1810）抽升4.3%報57.1元，董事長雷軍預告新一代小米汽車SU7將於4月上市，目前正在改造生產線，並指第一代SU7已累計交付超過38.1萬輛。不過其他科技股偏軟，騰訊（700）跌0.5%報548元；阿里巴巴（9988）跌0.2%報160.1元。

比亞迪漲逾3% 大行唱好前景

電動車股有資金追捧，比亞迪（1211）收升3.5%報99.15元，富瑞料比亞迪大部分負面因素已反映在股價中，憧憬即將舉行的技術日及新車型與技術，能有助重奪流失的市佔率。理想汽車（2015）亦升2.8%報74.8元；吉利汽車（175）升2.7%報16.94元；小鵬（9868）升1.9%報70.35元。

AI應用股輪流炒，金山雲（3896）升7.4%報7.42元；嗶哩嗶哩（9626）收升5.2%報252.8元；騰訊音樂（1698）升4.6%收報66.5元。

商湯升3% 獲納入MSCI中國指數

MSCI中國指數公布季檢結果，獲納入的港股受捧，禾賽（2525）勁升7.9%報216元；商湯（020）升2.9%報2.51元；小馬智行（2026）漲2.6%報118.5元。

穩定幣概念股繼續熱炒，雲鋒金融（376）收升5.1%報3.27元；耀才（1428）升3.9%報9.4元；德林控股（1709）揚1.8%報1.72元。

個別當炒股回吐，泡泡瑪特（9992）跌5.5%報255元，為表現最差藍籌股；中芯國際（981）跌2.2%報70元。

郭家耀料26500至27500點上落 騰訊值長線吸納

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，港股在長假期前缺乏動力再上，預計短線在26500至27500點波動，而且北水流入顯著放緩，未來幾日成交亦將持續淡靜，建議投資者「一動不如一靜，近期相對弱勢板塊唔好做太多動作」。

他指出，近日市場炒作個別板塊如高息股、石油股、AI應用股等，但均非重磅藍籌股，令大市相對呆滯；而重磅科技股的騰訊暫時難見爆發性AI進展，無力帶領大市，料最快要待業績期後才有轉機，但現價已值得中長線吸納。

恒指今早63點，最多曾升142點，中午收報27299點，升116點或0.43%。成交額1,186.07億元。科指半日升59點或1.1%，報5510點。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.81%；美團（3690）升0.33%；網易（9999）及百度（9888）均升1%。騰訊（700）跌0.54%；中芯（981）績後跌3.63%；華虹（1347）跌1.87%。

國家主席習近平周一（9日）考察北京亦莊國家信創園，據報小米（1810）創始人雷軍有份出席，小米半日升4.72%。智譜（2513）創始人唐傑亦與習近平親切交流，智譜今早曾升11.3%，半日升2.6%。

汽車股造好，比亞迪（1211）半日升3.86%；理想（2015）升3.22%；小鵬（9868）升2.82%；蔚來（9866）升2.61%。

創科實業（669）半日升5.86%，創52周高，為表現最佳藍籌。電視廣播（511）料去年虧轉盈，賺逾5000萬元，股價曾升12.8%，半日升8.8%。閱文（772）半日挫7%，該公司料去年IFRS虧損擴至最多8.5億人民幣。

0930：美股周二個別發展，道指再破頂曾高見50512點，收市升52點或0.1%，報50188點，標指跌23點或0.33%，報6941點；納指跌135點或0.59%，報23102點；反映中國概念股表現的金龍指數上揚0.87%，報7885點。

重磅科技股當中，Tesla升1.89%，英偉達跌0.79%，蘋果跌0.34%，微軟跌0.08%，Alphabet跌1.77%，亞馬遜跌0.84%，Meta跌0.96%，博通跌1.02%。

據報Alphabet百年債認購反應理想，美元債部分獲得了超過1000億美元的認購。10億英鎊百年英鎊債（14億美元）獲近10倍的超額認購。

Strategy股價跌近4%，公司創辦人表示，即使比特幣在未來四年內下跌90%，Strategy也不會被迫拋售比特幣，而是選擇通過再融資來應對債務壓力。

科網股個別走 騰訊跌逾1%

港股方面，恒指高開63點，報27246點。科網股個別發展，騰訊（700）跌1.45%；阿里巴巴（9988）升0.49%；美團（3690）跌0.45%。

藥明生物（2269）盈喜料去年純利按年升46.3%至49.08億元，股價高開3.54%。中芯國際（981）公布，去年第四季純利1.73億美元，按年升60.7%，股價低開2.3%。電訊盈科（008）跌近1%，去年綜合EBITDA按年增長3%至132.9億元。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股8480萬港元。美團(3690)、中海油(883)、中芯(981)分別獲淨買入5.46億港元、4.2億港元、3.76億港元；騰訊(700)、泡泡瑪特(9992)、招金礦業(1818)分別遭淨賣出14.02億港元、2.35億港元、2.21億港元。

