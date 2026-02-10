Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港集資1億美元以上新股首日平均升23.8% 一個月平均升三成 近20年最佳

港交所（388）最新數據顯示今年香港資本市場開局強勁，截至1月30日，股權資本市場發行規模達158億美元，約為2025年同的六倍。同時港交所回顧去年，香港資本市場表現亮眼，許多上市股份表現優秀、成交一再創新高，港股通交投活躍。

根據Dealogic及彭博的數據，去年新股上市後表現強勁，集資額1億美元或以上的新股，上市首日股價平均上升23.8%，上市後一個月平均漲幅達30.7%，是近20年來的最佳成績。數據亦顯示，香港上市後再融資額增至660億美元，創下2021年以來的最高紀錄，其中200億美元是發行人通過發行股票掛鈎產品獲得的融資，融資額同創新高。

去年股份上市後再融資規模達660億美元

去年全年香港股權資本市場的集資額達1030億美元，按年升1.64倍，其中香港首次公開招股集資規模達374億美元，增長2.31倍；上市後再融資規模達660億美元，上升1.36倍。與此同時，二級市場亦相當活躍，現貨市場平均每日成交額同比升89.5%。

更多全球機構投資者及內地散戶參與

另外，香港一級市場和二級市場的投資者結構漸趨多元，涵蓋全球機構投資者以及內地散戶。港交所及Dealogic的數據顯示，上述機構投資者群體（包括主權財富基金及來自亞洲、歐洲及北美洲的長倉投資者）在去年香港前20大最活躍股權資本市場基石投資者中佔據了半壁江山。

1月股權資本市場發行規模158億美元

港交所引述金融科技平台Dealogic的數據顯示，截至上月底，本港今年股權資本市場發行規模達158億美元，約為2025年同期25億美元發行規模的六倍。其中人工智能領域的公司在香港IPO活動中佔了很大比例，為香港構建充滿活力的人工智能發行人生態圈奠定了重要基礎，也為投資者提供了更多投資領先創新公司的機遇。

同時截至今年1月底，超過400家公司正在輪候上市，所屬行業相當多元，包括醫療保健業、原材料業、TMT以及工業。現時還包括超過50家根據《上市規則》第18A、18C及8A章申請上市的公司，其中有在癌症治療、智能機器人和自動化物流領域取得突破的公司。


 

