中芯上季純利增長61% 今年首季收入料按季持平 毛利率18至20%

更新時間：18:02 2026-02-10 HKT
發佈時間：18:02 2026-02-10 HKT

中芯國際（981）公布，去年第四季純利1.73億美元，按年升60.7%；銷售收入為24.89億美元，按年上升12.8%；主要由於晶圓銷量增加及產品組合變動所致。

料今年收入跑贏同業 資本開支持平

中芯預計，今年首季指引為收入按季持平，毛利率介乎18%至20%之間。該集團指出，產業鏈回流的機遇與存儲大周期帶來的挑戰並存，今年銷售收入增幅將高於同業的平均值，而資本開支與2025年相比大致持平。

上季毛利率跌穿20% 受折舊增加影響

中芯去年第四季錄得毛利率為19.2%，按年下跌2.8個百分點，因由於折舊增加所致。

該集團表示，上季晶圓銷量為251.5萬片，按年增加26.3%，期內產能利用率95.7%。以尺寸分類，上季8吋晶圓銷售比例22.8%，12吋晶圓比例為77.2%。

全年多賺39% 半導體本土化效應貫穿全年

以全年計，中芯國際去年銷售收入93.3億美元，按年上升16.1%；純利6.85億美元，上升39.1%，主要是晶圓銷量增加、產能利用率上升及產品組合變動所推動。

中芯指出，去年半導體產業鏈向本土化切換帶來的重組效應貫穿全年，全年資本開支約為81億美元；出貨總量約970萬片，年平均產能利用率為93.5%，按年提升8個百分點。

