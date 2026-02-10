Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電訊盈科去年EBITDA增3% 末期息持平 料今年團體演唱會助ViuTV恢復增長

電訊盈科（008）公布2025年度業績，全年收益按年增長7.2%至402.52億元。綜合EBITDA按年增長3%至132.9億元；而虧損亦收窄15.7%至2.53億元。末期息派每股28.48仙，與前一年持平。

香港電訊貢獻逾九成收益 OTT業務盈利急升

按業務劃分，香港電訊（6823）去年收益為365.53億元，按年增長5.2%，佔集團總收益超過90%；EBITDA錄得142.34億元，上升3.6%。OTT業務收益為25.79億元，增長5%；EBITDA為6.2億元，大幅增長55.8%，主要受訂閱用戶增長及高端定價策略帶動，惟企業廣告開支審慎抵銷部分增幅。

黃Viu付費用戶突破1680萬 東南亞市場表現突出

電盈指，串流平台Viu付費用戶（不包括緬甸）增至1680萬名，全年淨增130萬名，帶動訂閱收益上升13%。其中泰國、印尼及馬來西亞市場增長顯著，該集團稱將優先投資已建立穩固基礎的市場，以實現規模效益。

去年聚焦個唱 免費電視業務收益受壓

至於ViuTV及MakerVille在內的免費電視及相關業務，期內收益下跌2.2%至10.34億元，EBITDA下降20.3%至1.53億元。該集團指出，已策略性聚焦分組及藝人個人演出，在零售市道疲弱下廣告收益保持穩定。

演出業務方面，電盈表示，去年舉辦11個系列共28場演唱會，以個人演出為重點，而今年已規劃舉辦一系列精彩的團體演唱會，加上更龐大的藝人陣容注入全新動力，預計免費電視及相關業務的財務表現於今年將會回升。

